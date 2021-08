Huawei vi riporta tra i banchi con la sua tecnologia in offerta

La comodità di riaffrontare la scuola, che si sia studenti o insegnanti, con dispositivi di un certo livello è una necessità un po' di tutti. Se poi a proporre ottime alternative ci pensa un brand di tutto rispetto, allora è sicuramente la scelta giusta. Come nel caso del Back to School 2021 di Huawei, dove possiamo trovate notebook, tablet, smartwatch, monitor PC e auricolari in offerta con codice sconto.

Huawei Back to School 2021: ecco tutti i prodotti in offerta sullo store

MateBook D 15 i3 8/256 GB

Da dove si parte con i prodotti in sconto sul sito ufficiale di Huawei? Ma naturalmente da un notebook, cioè con la promo su Huawei MateBook D 15 i3 8/256GB, dotato di cornici sottilissime ed è disponibile con un forte sconto. E per chi lo acquista, riceverà inclusi uno zaino Huawei Backpack Swift, un Bluetooth Mouse Swift e un Huawei 4G Router.

MatePad 11 6/64 GB

Coloro che vogliono ricominciare dalla praticità e acquistare un tablet, tra i tanti MatePad in promozione per il Back to School, c’è anche Huawei MatePad 11 6/64GB, il nuovissimo tablet con Harmony Os, disponibile con tutti i regali solo su Huawei Store. MatePad 11 ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per una visione fluida dei video e un’enorme scorrevolezza nel gaming. La possibilità di tenere aperte fino a quattro app contemporaneamente, lo rendono lo strumento perfetto per il multitasking. Lo trovate a questo link e se lo acquistate riceverete una tastiera, la Huawei M-Pencil, anche le Huawei FreeBuds 3, sempre gradite e utili.

Offerta Huawei Watch 3

Oltre a riprendere con le abitudini e la routine, il rientro dalle ferie è un momento in cui molti pensano a rifarsi il guardaroba o a rinnovare il proprio stile. Quindi, per tutti gli utenti sempre attenti allo stile, con ogni Huawei Watch 3 acquistato sullo Store si riceverà un cinturino aggiuntivo omaggio per poter abbinare il proprio outfit e il colore del wearable. Watch 3, l’ultimo smartwatch del brand, è dotato di e-Sim indipendente, sarà disponibile con inclusi appunto un cinturino aggiuntivo e un Lebooo Smart Sonic, lo spazzolino elettrico che si gestisce dall’app sullo smartphone.

Huawei MateView GT

Per chi pregusta serate più tranquille guardando un film o una serie, o dedicandosi alle sfide di gioco online, Huawei presenta una nuova versione di Huawei MateView GT, il primo monitor curvo del brand. La nuova versione di MateView GT, dall’altissima frequenza di aggiornamento e l’enorme qualità grafica del suo predecessore, ora è disponibile con SoundBar e senza SoundBar. Ma Pagando 10€ di deposito per la versione senza, si ottiene uno sconto di 90€ proprio su questa versione, quindi la pagherete solo 399€ ed in regalo riceverete un diffusore audio Huawei Sound, il tutto a questo link. Qui sotto invece trovate la versione con SoundBar in sconto.

Offerta FreeBuds 4

Infine, per chi non può fare a meno della musica durante lo sport, gli spostamenti, o come sottofondo durante lo studio o per tutti coloro che passano tante ore in chiamata per lavoro, da oggi e fino al 15 settembre su Huawei Store sono in sconto tantissimi prodotti audio tra cui gli auricolari open-fit con cancellazione del rumore Huawei FreeBuds 4. In promozione è disponibile la nuovissima versione con caricatore wireless, perfetta per gli utenti più dinamici (prezzo originale: 159€) con inclusa una case protettiva.

Ricordiamo che la promozione Back to School di Huawei con tanti prodotti in offerta è valida solamente sullo store ufficiale e fino al 15 settembre 2021. A questo link trovate tutti i dettagli.

N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

