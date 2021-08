Honor X20 svelato: la mano di Huawei si sente ancora

Nonostante l'attesa sia ormai rivolta tutta verso la serie Magic 3, pare che Honor non abbia terminato ancora con gli smartphone per il 2021. E infatti, la serie Honor X20 pare si possa completare molto presto, almeno stando ad un leak di queste ore, di cui riportiamo le varie specifiche tecniche e indiscrezioni sull'uscita.

Aggiornamento 02/08: un nuovo leak ci svela il chipset che dovrebbe essere utilizzato a bordo di Honor X20, assieme alle prime foto dal vivo. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nei paragrafi “Design e display” e “Hardware”.

Honor X20: tutto ciò che sappiamo finora

Design e display

Visto il nuovo corso di Honor per il post-Huawei, si ipotizzava che la serie X20 potesse adottare nuovi stilemi estetici. Ma non sarà così, come dimostrano le foto dal vivo e l'estrema somiglianza con Huawei Nova 8i. Come prevedibile, è stata abbandonata la soluzione pop-up camera vista su X10, in favore di un look con schermo piatto e soluzione dual punch-hole. Posteriormente cambia anche il comparto fotografico, pressoché identico a quello di Nova 8i.

Hardware e fotocamera

Inizialmente si vociferava che la serie X20 avrebbe potuto fare affidamento sullo Snapdragon 870, vista la partnership stretta con Qualcomm. Ma dai leak di Bald Panda apprendiamo che in realtà la gamma dovrebbe avvalersi tutta dei chipset MediaTek. Più precisamente, Honor X20 dovrebbe basarsi sul Dimensity 900 (e non del Dimensity 1200), lo stesso chipset visto a bordo di OPPO Reno 6 e Honor 50 SE. Realizzato con processo produttivo a 6 nm, contiene una CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55) e una GPU Mali-G68 MC4.

Le foto dal vivo ci rivelano che Honor X20 sarà dotato di una quad camera, la cui configurazione è ancora ignota. Potrebbero essere utilizzati gli stessi sensori di Huawei Nova 8i, cioè 64+8+2+2 MP con grandangolare, macro e sensore di profondità.

Honor X20 – indiscrezioni sulla data di uscita

L'altra indiscrezione rivelata dal leaker è sul periodo di uscita. Sebbene si sia lavorato sotto traccia, il brand pare possa annunciarlo in un periodo che va tra 5 e 12 agosto, quindi una settimana prima oppure nello stesso giorno della serie Magic 3. Per il prezzo, il leak sempre di Bald Panda ci porta ad una fascia di prezzo superiore ai circa 260€ (dai 2.000 yuan a salire). Capiremo meglio cosa ci arriverà in merito nei prossimi giorni.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu