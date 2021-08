Non solo Honor Magic 3: in arrivo anche il nuovo Watch GS3

Quasi a sorpresa, la compagnia cinese ha svelato anche un'altra novità in arrivo oggi insieme ai dispositivi Magic 3, Pad V7 e X20 5G. Si tratta del nuovo indossabile del brand, Honor Watch GS3: al momento è ancora tutto molto nebuloso, ma l'azienda ci ha già svelato alcuni dettagli (a poche ore dal debutto).

Honor Watch GS3: tutto quello che sappiamo

Design e display

In termini di design sembra che Honor Watch GS3 adotterà uno stile molto diverso rispetto al precedente GS Pro (qui trovate la nostra recensione). Se quest'ultimo ha un'anima sportiva ed un corpo rugged, pare che la nuova versione presenterà un look più classico, puntando su eleganza e stile. Abbiamo un ampio pannello circolare e due pulsanti laterali; tuttavia ancora non conosciamo le dimensioni del display.

Altro dettaglio riguarda la presenza di un cinturino removibile (presumibilmente da 22 mm). Per il resto dovremo necessariamente attendere l'evento.

Specifiche e caratteristiche

Lo stesso vale anche per le specifiche: lo smartwatch è avvolto nel mistero e l'unico dettaglio tecnico svelato dal primo teaser è la presenza di un modulo dedicato al monitoraggio dell'attività cardiaca avanzato, con supporto AI per migliorare le performance.

Honor Watch GS3 – Prezzo e uscita

L'evento di lancio di Honor Watch GS3 è fissato per il 12 agosto, alle ore 13:30. Mancano quindi solo poche ore e scopriremo tutti i dettagli del nuovo indossabile del brand cinese.

