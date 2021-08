Honor V7 Pro quasi ufficiale: tante novità, a una manciata di giorni dal debutto

La compagnia cinese ha confermato l'arrivo del suo nuovo smartphone top Honor Magic 3, un dispositivo che promette grandi cose in fatto di design, specifiche tecniche e fotocamera. Tuttavia le novità del brand cinese non si fermano al settore degli smartphone: Honor lancerà anche il tablet V7 Pro (ViewPad 7 Pro), il quale dovrebbe debuttare con un processore MediaTek inedito. Proviamo a fare chiarezza e scoprire tutti i dettagli sulle specifiche, tra indiscrezioni e conferme ufficiali.

Aggiornamento 09/08: trapelano le specifiche complete di Honor V7 Pro. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Honor V7 Pro (ViewPad 7 Pro): tutto sul nuovo tablet con Dimensity 1300T

Design e display

L'azienda – ormai separata da Huawei, ricordiamo – sta per lanciare anche un tablet: il dispositivo in questione, come rivelato Honor stessa in un teaser, si chiamerà Tablet V7 Pro (o ViewPad 7 Pro, forse in altri mercati), seguace del top gamma V6 uscito l'anno scorso. Mancano ancora delle immagini chiare e non abbiamo una panoramica completa del design. Per il display, si parla di un pannello LCD da 11″ con risoluzione 2560 x 1600 pixel con rapporto in 16:10 e densità di 267 PPI.

Per quanto riguarda il refresh rate ci sono voci contrastanti: inizialmente si vociferava di una soluzione a 90 Hz ma le recenti indiscrezioni parlano di uno schermo a 120 Hz. Le dimensioni darebbero di 252.1 x 163.6 x 7.2 mm per un peso di 485 grammi.

Hardware

La parte più succulenta di tutto il contesto è sicuramente quella hardware. Il prossimo tablet di Honor infatti, vedrà il debutto del chipset MediaTek Kompanio 1300T, soluzione pensata per tablet e Chromebook e che in questo articolo vi spieghiamo meglio, che sarà lanciato per la prima volta proprio a bordo del prossimo V7 Pro.

Lato memorie, sempre secondo i leak avremo configurazioni da 6/64 GB, 6/128 GB, 8/128 GB e 8/256 GB. Per il software troveremo la Magic UI 5.0, presumibilmente su base Android 11. La batteria è un'unità da 7.250 mah con ricarica rapida da 22.5W (tramite Type-C). Presenti all'appello due versioni in base alla connettività, solo Wi-Fi oppure con LTE. Non mancheranno poi sia il supporto allo stilo che una tastiera dedicata.

Il comparto fotografico farà affidamento su una dual camera da 13 + 2 MP, con una lente macro. Non ci sono ancora dettagli in merito al sensore frontale.

Honor Tablet V7 Pro (ViewPad) – Indiscrezioni su prezzo e uscita

In merito all'uscita, Honor ha confermato che il palcoscenico sarà lo stesso di Magic 3: il tablet sarà infatti presentato il 12 agosto 2021 e secondo i leak dovrebbero arrivare anche alcuni prodotti IoT. Per il prezzo non ci sono invece novità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu