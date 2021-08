HarmonyOS 2.0: tutti gli smartphone e tablet Huawei e Honor supportati (e sfondi ufficiali)

HarmonyOS 2.0, il sistema operativo di Huawei, è ormai un'entità presente e che ha fatto il suo debutto a bordo di tanti modelli, anche Honor. Qui trovate tutti i dettagli in merito alle novità in arrivo con il nuovo sistema, ma quali sono gli smartphone e tablet supportati che riceveranno l'aggiornamento? In questo articolo trovate la lista integrale pubblicata ufficialmente dall'azienda.

Ultimo aggiornamento: 5 agosto

Ecco gli smartphone Huawei e Honor supportati da HarmonyOS 2.0

Diamo un'occhiata all'elenco degli smartphone Huawei e Honor che riceveranno l'aggiornamento ad HarmonyOS 2.0: la conferma ufficiale è arrivata direttamente dal colosso cinese tramite i social. Si tratta di una lista abbastanza nutrita e per questo divisa in base al periodo di uscita dell'update (in Cina, ovviamente). Il debutto del nuovo sistema è avvenuto in Cina dal 24 giugno, per poi diffondersi via via sui vari modelli previsti. Non abbiamo notizie in merito al rilascio di HarmonyOS alle nostre latitudini, quindi non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

23 giugno Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+, P40 4G Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS Porsche Design, Mate 40E, Mate 30, Mate 30 5G, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 30E Pro 5G Huawei Mate X2 Huawei MatePad Pro, MatePad Pro 5G

7 luglio Huawei Niva 8 5G, Nova 8 Pro 4G, Nova 8 Pro 5G, Nova 7 5G, Nova 7 Pro 5G, Nova 6, Nova 6 5G Huawei MatePad 10.8

21 luglio Huawei P30, P30 Pro Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X 4G, Mate 20 X 5G Huawei Mate X Huawei Nova 8 SE, Nova 7 SE 5G, Nova 7 SE 5G LE, Nova 7 SE 5G Youth, Nova 6 SE, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i Pro, Nova 5z Huawei Enjoy 20 Plus 5G, Enjoy 20 Pro 5G, Enjoy Z 5G, Enjoy 9 5G Huawei MatePad 10.4, MatePad 5G 10.4 Huawei MediaPad M6 Turbo, MediaPad M6 8.4, MediaPad M6 10.8

1 agosto Honor 30, 30 Pro, 30 Pro+, 20, 20 Pro Honor V30, V30 Pro, V20, V20 Moschino Honor Magic 2 Honor Play 4 Pro Honor V6 Tablet



Sfondi ufficiali

Nell'attesa di poter provare con mano HarmonyOS 2.0, chi l'ha già testato ha ben pensato di mettere in rete i suoi sfondi ufficiali. Li trovate in download su MEGA:

