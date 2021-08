Google cambia idea: la registrazione delle chiamate torna in Italia

Qualcosa si muove: secondo diverse segnalazioni di oggi, Google avrebbe deciso di riportare la registrazione delle chiamate in Italia. Ne ho parlato a fondo in questa guida dedicata, ma da qualche anno in Italia è quasi impossibile registrare le telefonate. E non si sa bene per quale motivo, dato che nel nostro paese non è affatto illegale registrare le conversazioni telefoniche (mentre è illegale la divulgazione). Che si abbia uno smartphone Xiaomi, OnePlus, OPPO, Huawei o altri brand, utilizzare l'app telefonica di Google significa rinunciare a questa funzionalità. E la cosa che fa più rabbia ad alcuni utenti è che le UI asiatiche di Xiaomi e OnePlus, per esempio, integrano nativamente l'opzione di registrazione.

Così all'improvviso, però, notiamo che stanno comparendo diverse segnalazioni che evidenziano come Google abbia evidentemente deciso di fare retrofront. Le segnalazioni parlano in primis degli smartphone OnePlus, fra cui OnePlus 9 e 9 Pro, ma anche 8T, Nord e Nord 2, così come Redmi Note 8T, POCO F3 e Motorola Edge. E vista l'eterogeneità dei brand coinvolti, pare proprio che sia una modifica che arriva con un aggiornamento lato server.

Quindi, se avete uno smartphone Android ed avete l'app Telefono di Google, provate a controllare perché potrebbe esservi sbloccata anche a voi. Io ho appena controllato sul mio Samsung Galaxy Note 10+ ma nulla, ma sembrerebbe soltanto questione di tempo. A quel punto, vi basterà usare l'app per vedere comparire nella UI in chiamate il pulsante “Registra“, su cui cliccare per avviare la registrazione delle chiamate. Andando nel menu Impostazioni, poi, dovreste trovare la voce “Registrazione della chiamata” con tutte le varie opzioni del caso. Le segnalazioni fanno anche presente che, attivando la registrazione, una voce automatica informa gli interlocutori che è in corso una registrazione audio della telefonata.

