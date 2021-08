Huawei: uno smartphone 5G in collaborazione con un altro colosso cinese

La situazione in merito al mercato smartphone per Huawei la conosciamo tutti e non è proprio rose e fiori. Nonostante il lancio dei P50, seppur limitati al 4G e dei prossimi Nova 9, il brand ha cominciato a produrre smartphone per operatori telefonici non utilizzando però il proprio nome e anzi, cedendo addirittura una gamma come Maimang. Stavolta, da Huawei è stato fatto un percorso simile, ma in collaborazione con TCL, dando vita a FFalcon Thunderbird FF1, smartphone medio gamma 5G di tutto rispetto.

FFalcon Thunderbird FF1 5G: tutto sullo smartphone nato tra TCL e Huawei

Come nasce quindi questo smartphone? FFalcon è un brand nato proprio da un'ala di TCL che vende principalmente prodotti audio e video per la casa, ma che ora si è voluto spingere oltre producendo uno smartphone. E chi meglio di TCL e Huawei insieme per produrne uno di buona qualità? Thunderbird FF1 è uno smartphone ben attrezzato nonostante sia un medio gamma 5G, di cui però non conosciamo il chipset, sebbene si vociferi sia Snapdragon o MediaTek Dimensity. Passando al display, abbiamo un pannello da 6.67″ con refresh rate a 120 Hz, oltre ad avere un punch-hole a pillola che però ospita un solo sensore.

Oltre a questo, troviamo tagli di memoria molto soddisfacenti da 8 GB RAM e 128/256 GB storage, con possibilità di accedere al 5G Dual-Mode. Per la batteria, sebbene non abbiamo specificato la capienza, abbiamo una ricarica rapida a 66W, tipica anche di alcuni smartphone Huawei e Honor. Per la fotocamera, dal modulo triplo posteriore apprendiamo che il sensore principale è a 64 MP.

Il nuovo FFalcon Thunderbird FF1 andrà in vendita in Cina dal prossimo 6 settembre 2021, con un prezzo di circa 328€ (2.499 yuan) per la versione 8/128 e circa 367€ (2.799 yuan) per la versione 8/256. Essendo un prodotto di un brand, partner di TCL, che opera prettamente in Asia, difficilmente lo vedremo nel mercato Global.

