Dreame L10 Pro scende di prezzo su Amazon, ma solo per alcune ore

Il robot aspirapolvere Dreame L10 Pro è in offerta lampo – per un periodo limitato di tempo – su Amazon, con tanto di spedizione Prime ed un prezzo interessante: pronti a dare il benvenuto al vostro nuovo compagno per le pulizie di casa?

Dreame L10 Pro è in offerta lampo su Amazon

Ovviamente Dreame L10 Pro è una soluzione di tutto rispetto, che abbiamo già imparato a conoscere ed apprezzare per il suo stile, la potenza e l'autonomia. Il robot aspirapolvere di Dreame arriva con un sistema di navigazione LiDAR basato su algoritmi SLAM, che si traduce in una mappatura degli ambienti precisa, utile per migliorare ed ottimizzare i tempi di pulizia (ed evitare agilmente gli ostacoli). Il dispositivo ha una potenza di aspirazione di 4000 PA, una batteria da 5.200 mAh e svolge anche la funzione di lavapavimenti, grazie al mop e al serbatoio per l'acqua. Ovviamente si tratta di una soluzione smart, controllabile tramite app oppure grazie all'assistente vocale Alexa.

Il robot aspirapolvere Drealme L10 Pro è in offerta lampo su Amazon, con uno sconto del 15%: se siete interessati affrettatevi, perché la promozione durerà solo per la giornata del 10 agosto (precisamente fino alle ore 23:25). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

