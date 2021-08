Dreame D9 è immortale con la nuova offerta su Amazon

Lo sappiamo bene, almeno una volta al mese arriva sul mercato un nuovo robot aspirapolvere. Ma sappiamo anche che la qualità ha spesso dei nomi ben definiti, quindi affidarsi a prodotti affidabili e ben conosciuti è sempre un'ottima idea, specie se si vuole trovare un gran rapporto qualità/prezzo. Come nel caso del sempre apprezzato Dreame D9, ora in offerta limitata su Amazon grazie al codice sconto dedicato.

Dreame D9: perché la sua offerta resta una delle migliori su Amazon

Il design del noto robot aspirapolvere di Dreame è sicuramente qualcosa di conosciuto, un qualcosa di cui ormai ci siamo fatti un'abitudine, ma resta comunque in possesso di una certa eleganza tecnologica per casa. Ma come sappiamo, è ciò che offrono a rendere questi prodotti una sicurezza.

E per il D9 si parte inevitabilmente dalla potenza di aspirazione da 3.000 Pa, che non sfigura di certo, ma anche la sua funzione lavapavimenti funziona con tutti i crismi e ci permette di avere una pulizia pressoché completa. Grazie poi al suo sensore LiDAR, alla tecnologia ben rodata SLAM potete ottenere un'efficace mappatura della casa e decidere tramite smartphone dove indirizzare il robot. Potete capirne di più leggendo la nostra recensione.

Dreame D9 lo trovate quindi su Amazon, ovviamente in offerta, grazie al codice sconto che trovate come sempre nel nostro box in basso. Il suo prezzo in sconto è di 246€, che per quanto offre è sicuramente uno dei più inquadrati sul mercato. Ricordiamo che la promo è valida fino al 31 agosto 2021.

Dreame D9 246€

