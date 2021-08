Dreame Brand Fest in arrivo: i saldi estivi non si fermano!

Voglia di sconti in salda Dreame? Allora tenetevi pronti perché manca poco al Dreame Brand Fest su AliExpress, un'occasione unica per mettere le mani su uno dei prodotti smart della compagnia cinese partner di Xiaomi, puntando sul risparmio.

Dreame Brand Fest: tutte le offerte in arrivo tra pochi giorni!

Con la promozione Dreame Brand Fest ci saranno sconti per tutti gli utenti in cerca di un dispositivo per le pulizie smart, con un risparmio fino al 50%. L'evento partirà il prossimo 10 agosto e vedrà tanti dispositivi a marchio Dreame a prezzo ribassato grazie al codice OURDREAME. Ovviamente non mancheranno accessori noti come l'aspirapolvere wireless T30, il robottino D9 oppure il robot top Bot L10 Pro.

Vi ricordiamo che mancano alcuni giorni all'evento Dreame Brand Fest: di seguito trovate le varie offerte con codice sconto dedicate ai dispositivi per la pulizia del brand cinese. Insieme al link all'acquisto è presente anche il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Vi ricordiamo che la promo dedicata ai robot e agli aspirapolvere wireless Dreame partirà alla mezzanotte del 10 agosto, fino alle ore 23:59 del 12 agosto.

Articolo sponsorizzato.

