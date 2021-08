Dove comprare Xiaomi Mi Band 6 | Coupon

L'abbiamo attesa per mesi e mesi tra speculazioni, ipotesi più o meno fantasiose e scatti rubati ma alla fine la nuova versione della smartband di Xiaomi è arrivata e ha dalla sua un ampio display tutto schermo. Se anche voi puntate a mettere le mani sull'intramontabile wearable, ecco dove comprare Xiaomi Mi Band 6!

Aggiornamento 09/08: la smartband è disponibile su GShopper ad un prezzo top. Trovate tutti i dettagli nella sezione dedicata allo store.

Xiaomi Mi Band 6 disponibile in Italia: dove comprare la nuova smartband

Per sapere tutte le novità della smartband date un'occhiata all'articolo dedicato. Inoltre qui trovate un confronto con le principali rivali del momento, in modo da farvi un'idea delle novità e delle differenze con altre fitness tracker. Ma dove comprare la nuova Xiaomi Mi Band 6 in Italia? L'indossabile è già disponibile nel nostro paese al prezzo di vendita di 49.9€ (anche se attualmente è presente in offerta lancio).

Il wearable è in vendita su Amazon ma anche presso alcuni store cinesi, con tanto di coupon e sconti.

QUI TROVI CINTURINI, PELLICOLE ed ACCESSORI

LA NOSTRA RECENSIONE

GShopper

Spedizione dall'Europa e pagamento sicuro con Pay Pal, versione Global.

Amazon

