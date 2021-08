Dove comprare il nuovo Redmi 10

Dopo il debutto durante il mese di agosto, finalmente il nuovo entry level di Xiaomi è disponibile all'acquisto per tutti. Se volete mettere le mani sul piccolo di casa e puntante al risparmio siete nel posto giusto: ecco tutti i dettagli su dove comprare Redmi 10 Global, insieme alle primissime offerte dedicate al dispositivo.

Redmi 10 Global è qui: dove comprare il nuovo entry level di Xiaomi

Per prima cosa partiamo con un recap delle specifiche, in modo da rinfrescarci la memoria. In termini di design Redmi 10 ricalca il look dei fratelli maggiori: l'entry level adotta un corpo da 161.95 x 75.53 x 8.92 mm (per un peso di 181 grammi), con un display da 6.5″ Full HD+ dotato di punch hole centrale, refresh rate a 90 Hz (con tecnologia AdaptiveSync), Gorilla Glass 3 e 405 PPI. Completano il quadro un processore Helio G88, 5.000 mAh di batteria è ricarica da 18W; il comparto fotografico punta su un sensore da 50 MP, accompagnato da grandangolo, macro e profondità (8 + 2 + 2 MP). E ora, andiamo a scoprire dove comprare Redmi 10 Global e come fare per risparmiare!

La nostra RECENSIONE

