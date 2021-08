Le cuffie TWS Lenovo X9 scendono a metà prezzo con questo Coupon

Estate significa gite fuori porta, viaggi e relax in spiaggia: tutti momenti in cui è bene avere a disposizione un paio di cuffie TWS da utilizzare senza rimpianti e da maltrattare a più non posso. Volete una soluzione economica ma dotata di spessore? Allora provare gli auricolari Lenovo X9, ora in offerta con coupon dedicato (ma per un periodo limitato di tempo).

Lenovo X9 sono le cuffie TWS per tutti, a meno di 10€

Caratterizzate da un design semi in-ear, le cuffie TWS Lenovo X9 arrivano con uno stile sobrio ed elegante, con uno stelo allungato ed una custodia a ciottolo. Ovviamente non mancano Bluetooth 5.0, la possibilità di usufruire di chiamate HD con riduzione del rumore di fondo ed i controlli touch. Ogni auricolare è dotato di driver da 13 mm, un peso di appena 4 grammi e di una batteria da 30 mAh (da 300 mAh nella custodia); per l'autonomia si parla di circa 4 ore di riproduzione musicale con una singola carica.

Di seguito trovate il link all'acquisto per le cuffie TWS Lenovo X9, direttamente dallo store Lightinthebox. Oltre al link è presente anche il coupon da utilizzare per beneficiare dello sconto (valido fino al 31 agosto): se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu