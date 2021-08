Cubot Max 3 e tutti i benefici di un display grande

L'era degli smartphone ha ormai tracciato la linea della multimedialità e della fruibilità con display sempre più ampi. Ma si può avere un display grande anche a prezzi più contenuti, come accade con Cubot Max 3, che unisce buone specifiche ad una totale convenienza.

Cubot Max 3: perché è importante un display grande?

Perché scegliere un prodotto come il Cubot? I motivi non sono pochi, ma bisogna partire proprio dalla questione multimedialità. Avere un secondo telefono o comunque un alleato per poter godere di importanti contenuti foto e video in un display ampio come quello da 6.95″ è sicuramente molto importante, visto quanto i contenuti video siano parte della nostra quotidianità.

Ma Cubot Max 3 è anche altro. Infatti, i 4 GB RAM e 64 GB di storage garantiscono comunque una certa fluidità e le app multimediali più note. Inoltre, non dovrete temere per l'autonomia dovuta ad un pannello così ampio, visto che la batteria da 5.000 mAh ci porta un'importante durata per parecchie ore. Inoltre, non solo video, ma anche foto, soprattutto quelle che scattiamo e che per poterle vedere non c'è nulla di meglio di uno smartphone con schermo così grande. I 48 MP ci permettono di ottenere buoni scatti per poterli poi rivivere sul Max 3.

Dove possiamo acquistare Cubot Max 3? Lo trovate sullo store di AliExpress, ad un gran prezzo di 99.99$ ma per ottenerlo dovrete attendere il prossimo 23 agosto 2021. Nel frattempo, potete metterlo nel carrello e quindi assicurarvi di non dimenticare l'offerta. Per tutte le altre info, vi rimandiamo al sito ufficiale del brand.

