CUBOT MAX 3 è in arrivo ed avrà un display colossale

Se vi mancano gli smartphone colossali, caratterizzati da display ampi e spaziosi per giocare e guardare video al meglio, presto arriverà il dispositivo che fa al caso vostro. La compagnia cinese ha annunciato il nuovo CUBOT MAX 3, dispositivo caratterizzato da uno schermo ultra-largo ed un design elegante.

CUBOT MAX 3 è il nuovo smartphone che sfiora i 7″: un vero colosso!

Ovviamente il punto di forza di CUBOT MAX 3 è il suo display da 6.95″, una soluzione HD+ (1640 x 720 pixel) con un punch hole per la selfie camera da 16 MP e cornici ottimizzate, in grado di offrire un'esperienza perfetta per l'intrattenimento. Insomma più che uno smartphone sembra quasi un mini tablet. Il resto delle specifiche vede una fotocamera principale da 48 MP (accompagnata da un obiettivo macro da 5 MP), una batteria da 5.000 mAh e il supporto NFC per i pagamenti con Google Pay. Ovviamente non manca Android 11 lato software mentre il chipset a bordo è un MediaTek Helio P22 (MT6762) coadiuvato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Il nuovo CUBOT MAX 3 debutterà ufficialmente il prossimo 23 agosto e di certo verrà proposto in offerta: il dispositivo è già presente su AliExpress ma conviene aspettare la data d'uscita per eventuali sconti. Per altre iniziative promozionali date un'occhiata qui mentre sul sito ufficiale trovate la pagina dedicata al nuovo smartphone.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu