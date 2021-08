Cubot King Kong 7 è il nuovo rugged che ama fotografare

Ormai i rugged phone li conosciamo, sappiamo bene come si impostano e soprattutto la loro propensione alla resistenza. Ma un rugged può anche avere un buon comparto fotografico ed è il caso del nuovo Cubot King Kong 7, che si distingue proprio per avere buoni sensori per scattare foto, ad un prezzo molto onesto.

Cubot King Kong 7: tutto sul nuovo rugged con occhio alla fotocamera

Design e specifiche tecniche

Non lontano da altri modelli della sua categoria, il nuovo King Kong 7 prova a darsi un tono nelle sue specifiche, decisamente più alte della sua categoria di prezzo. Infatti, si parte da un pannello Full HD+ da 6.36″ con punch-hole laterale, mentre sotto la scocca abbiamo un onesto MediaTek Helio P60, coadiuvato da ben 8 GB RAM e 128 GB di storage, espandibile. Altrettanto onesta è poi la batteria, con capienza di 5.000 mAh.

Ed arriviamo poi al comparto fotografico, che sicuramente è un po' il fiore all'occhiello di questo modello. Il nuovo Cubot si avvale infatti di un ottimo sensore principale da 64 MP, ma anche di una buona grandangolare da 16 MP ed una macro da 5 MP. Ma non finisce qui, visto che la selfie camera è addirittura da 32 MP. Tornando a specifiche più rugged, sono presenti poi le solite certificazioni IP68/IP69K/MIL-STD-810G.

Cubot King Kong 7 – Prezzo e disponibilità

Ma dove possiamo acquistare il nuovo Cubot King Kong 7. Il Rugged cameraphone non è ancora disponibile, ma potrete acquistarlo ad un super prezzo di 179.99$ su AliExpress, ma dovrete attendere il 23 agosto 2021, quindi vi consigliamo di andare a questo link e metterlo nel carrello. Inoltre, potete conoscere ulteriori dettagli sul sito di Cubot.

