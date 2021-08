Auguri GShopper: tante offerte per festeggiare il terzo compleanno!

Siamo in piena estate, l'afa è snervante ma c'è una cosa che mette tutti di buon umore (a parte una giornata di relax al mare): risparmiare! Le promozioni non si fermano mai, nemmeno sotto l'ombrellone, specialmente con un'occasione come questa: lo store GShopper festeggia il terzo compleanno ed era impossibile non celebrare l'evento con sconti e offerte su tanti Xiaomi, Redmi, POCO, OnePlus e non solo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell'evento e le varie iniziative per l'occasione.

GShopper festeggia il terzo compleanno: tutte le offerte e le iniziative

Per prima cosa vi segnaliamo che l'evento dedicato al compleanno di GShopper durerà fino al 18 agosto: avete un po' di giorni a disposizione per scegliere i vostri prodotti preferiti ma ovviamente conviene affrettarsi (come al solito durante queste occasioni ghiotte). Vi segnaliamo la pagina principale, dove troverete una panoramica delle varie sezioni.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DELL'EVENTO

Vi segnaliamo anche una simpatica promo per i nuovi utenti: creando un account si potranno ricevere dei punti da accumulare e convertire in ulteriori sconti.

Si continua poi con alcune sezioni dedicate all'evento promozionale. Di certo la più calda è quella dedicata agli sconti fino al 70%: qui troverete tanti prodotti Xiaomi, OnePlus, Redmi, Roborock, FIMI e così via. Non solo smartphone, quindi, ma anche accessori tech in generale oppure dedicati alla domotica.

CLICCA QUI PER GLI SCONTI FINO AL 70%

Mancano ancora alcune settimane prima del ritorno a scuola, ma ovviamente non poteva mancare una sezione Back To School, dedicata appunto agli accessori e prodotti tech da utilizzare per lo studio. Stilo, tavolette grafiche, mouse e lampade da monitor, tastiere e tanto altro.

Per dare un'occhiata questa sezione, non resta che cliccare sul link presente qui sotto.

CLICCA QUI PER LA PROMO BACK TO SCHOOL

Infine, concludiamo la nostra panoramica delle iniziative legate al terzo compleanno di GShopper con una pagina dedicata alla offerte lampo fino al 50%, con un'ulteriore carrellata di accessori a metà prezzo.

CLICCA QUI PER I FLASH SALE -50%

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi, Redmi, OnePlus e non solo? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato a GShopper, con tantissime offerte dedicate ai prodotti della casa cinese che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu