Come giocare a Fortnite su iPhone e Android non compatibile | Guida

Dopo avervi svelato il trucco per poter giocare gratis a Rocket League su qualsiasi smartphone Android e iOS, nella guida di oggi vi mostreremo come giocare a Fortnite sfruttando lo stesso sistema. Non importa se abbiate uno smartphone da 80 euro o da 1200 euro o se Fortnite Mobile sia supportato o meno, perché anche questa volta sfrutteremo il Cloud Gaming per sfidare i videogiocatori di tutto il mondo.

Come fare? Ve lo spieghiamo in pochi e semplici passi all'interno del nostro tutorial!

Come giocare a Fortnite su iPhone e Android non compatibile con NVIDIA GeForce NOW

Fortnite su mobile per tutti gli smartphone grazie a GeForce NOW

Grazie al rilascio della variante mobile di Fortnite, tantissimi utenti hanno avuto l'opportunità di giocare ad uno dei Battle Royale più amati di sempre anche senza l'utilizzo di una console o di un PC. Tuttavia, sono moltissimi gli smartphone che non supportano nativamente questo titolo o che, a causa dell'hardware poco prestante, hanno problemi nell'esecuzione del gioco, causando di fatto lag e rallentamenti che rendono impossibile competere anche a livelli più bassi.

Per questo motivo abbiamo deciso di portarvi una soluzione che vi consentirà di giocare gratuitamente a Fortnite senza impegnare eccessivamente l'hardware del vostro device, ma sfruttando semplicemente la connessione ad internet. Come? Con il Cloud Gaming, più precisamente con NVIDIA GeForce NOW!

Come giocare a Fortnite su Android (anche su un dispositivo non compatibile)?

Andiamo per step e partiamo dal primo tutorial: come fare per giocare su Android?

1. Registrarsi su GeForce NOW

Per prima cosa dovrete andare sul sito di NVIDIA GeForce NOW e registrarvi iscrivendovi al piano gratuito. Attraverso il piano FREE potrete giocare 1 ora al giorno e dovrete effettuare una piccola coda per accedere ai server gaming.

Qualora non vogliate aspettare o vogliate giocare più di un'ora al giorno, allora potete sottoscrivere l'abbonamento da 9.99 euro al mese.

2. Scaricare l'app dal Play Store

Dopo esservi registrati e aver scelto il tipo di abbonamento, dovrete scaricare l'app “NVIDIA GeForce NOW” dal Play Store. Successivamente dovrete effettuare il login con i dati che avete appena utilizzato per registrarvi sul sito.

3. Configurare Fortnite

Una volta entrati nell'app potrete cercare Fortnite tra i vari giochi disponibili, ma prima di iniziare dovrete andare sullo store di Epic Games per riscattare (o “acquistare” come viene definito dal sito) Fortnite.

4. Sincronizzate l'account Epic Games

Una volta effettuato questo passaggio tornate sull'applicazione GeForce NOW, cliccate sulle impostazioni in alto a destra e poi selezionate “Sincronizzazione giochi”. A questo punto cliccate su Epic Games per fare in modo che si colleghi correttamente.

In alcuni casi abbiamo riscontrato che questo passaggio viene fatto in automatico, per cui non dovrete effettuarlo manualmente. In alternativa vi abbiamo lasciato comunque la procedura.

5. Collegate il gamepad

A questo punto dovrete collegare il gamepad con lo smartphone tramite Bluetooth. Personalmente ho usato il joystick dell'Xbox One S, ma voi potrete sfruttare qualsiasi controller Bluetooth compatibile.

Infatti, prima di avviare il gioco troveremo la nota che specificherà che senza pad non è possibile giocare.

6. Pronti per giocare a Fortnite

Adesso selezionate Fortnite dall'app GeForce NOW, effettuate il login con Epic Games e il gioco si avvierà!

Da questo momento potrete giocare gratuitamente a Fortnite con il vostro smartphone proprio come su PC e console. Qualora doveste avere una connessione lenta, il gioco potrebbe andare a scatti, per questo motivo vi consigliamo di abbassare manualmente la qualità della grafica e gli fps dalle impostazioni di GeForce NOW.

Come giocare a Fortnite su iOS?

Per Apple e dunque iOS, il procedimento cambia solo nella parte inziale. Infatti, dovrete visitare il sito di NVIDIA GeForce Now da Safari, registrarvi e successivamente seguire la procedura guidata per aggiungere la web app sulla Home.

Una volta effettuata questa operazione potrete seguire tutti i passaggi dal punto 3 in poi. Buon divertimento!

