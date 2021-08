Questo monopattino elettrico è adatto ad ogni strada, costa poco e arriva dall’Europa

Il monopattino elettrico YOUPING Q02 scende di prezzo con codice sconto e spedizione dall'Europa: una soluzione economica adatta a tutti, con tanto di sedile removibile (che non fa mai male) ed una serie di caratteristiche che lo rendono perfetto per chi è in cerca di un buono prodotto senza spendere una fortuna.

Codice sconto YOUPING Q02: il monopattino elettrico scende di prezzo con spedizione EU

Caratterizzato da un corpo robusto il lega di alluminio e pneumatici da 10″ adatti ad ogni strada (con un sistema di assorbimento degli urti che consente di avventurarsi in ogni dove), il monopattino elettrico YOUPING Q02 offre una design pieghevole per risparmiare spazio ed un pratico display LCD per tenere sempre sott'occhio velocità, distanza ed autonomia. A proposito di quest'ultima, la batteria da 15Ah 48V consente un utilizzo fino a 50/60 Km. Grazie al doppio sistema di frenata (con E-ABS anteriore) gli intoppi sono ridotti al minimo. In merito alla velocità, il monopattino è in grado di raggiungere i 25 km/h.

Il monopattino elettrico YOUPING Q02 è in offerta su Geekbuying grazie al codice sconto dedicato, con tanto di spedizione gratis dall'Europa. Se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu