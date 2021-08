Xiaomi Mi Band 6 ritorna al miglior prezzo di sempre | Coupon

Se stavate aspettando l'occasione perfetta per mettere le mani sulla Xiaomi Mi Band 6, allora è arrivato il momento: l'ultimo capitolo della serie di smartband della casa di Lei Jun torna ad un prezzo super grazie ad un nuovo codice sconto, con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto Xiaomi Mi Band 6: l'accessorio più iconico, al miglior prezzo

Anche se ormai la nuova smartband di Xiaomi non ha bisogno di presentazione, un ripasso non fa mai male: la Mi Band 6 fa un passo avanti importante rispetto alla precedente generazione, introducendo un display tutto schermo da 1.56″, una soluzione AMOLED a colori con un'ampiezza maggiorata del 50%. Ovviamente non mancano l'iconico design a capsula, l'impermeabilità fino a 5 ATM, il monitoraggio di attività cardiaca, sonno, stress, respirazione ed SpO2.

Tra le grandi novità, la possibilità di rispondere agli SMS con delle risposte rapide. Tra gli assenti, GPS ed NFC, due funzioni tra le più richieste dagli utenti. Volete saperne di più? Qui trovate la nostra recensione.

La Xiaomi Mi Band 6 torna al miglior prezzo di sempre su GShopper, grazie al codice sconto dedicato e con tanto di spedizione dai magazzini europei dello store: di seguito trova il link all'acquisto e il coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

