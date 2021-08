Xiaomi Deerma DX1000 è il sempre una garanzia in offerta da Europa

Dopo aver scoperto il mini purificatore d'aria di YouPin, torniamo a parlare della piattaforma di crowdfunding del brand cinese con un nuovo accessorio legato al mondo della pulizia. L'aspirapolvere Xiaomi Deerma DX1000 è un dispositivo versatile ed elegante, caratterizzato da un look ormai consolidato e con una bella colorazione blu zaffiro ora in offerta con codice sconto su Banggood con tanto di spedizione da Europa.

Codice sconto Xiaomi Deerma DX1000: l'aspirapolvere è in offerta su Banggood

Realizzato in ABS, Xiaomi Deerma DX1000 misura 1155 x 240 x 208 mm ed è dotato di un'impugnatura ergonomica che rende ogni movimento fluido e leggero. L'aspirapolvere è una soluzione con filo ed adotta un motore da 600W, con una capacità di aspirazione di 16.000 PA. Nonostante abbia una buona potenza – per questa tipologia e fascia di prezzo – si tratta di un modello abbastanza silenzioso (appena 79 dB).

Il contenitore – senza sacco – ha una capienza di 0.5 L; inoltre all'interno del corpo è presente un sistema con tre strati filtranti, compreso uno HEPA. In confezione sono presenti varie spazzole, adatte anche a divani e tappeti.

L'aspirapolvere low budget Xiaomi Deerma DX1000 è attualmente disponibile in offerta su Banggood grazie al codice sconto dedicato, a cui si aggiunge la comodissima spedizione da Europa gratis.

