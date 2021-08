WalkingPad A1 Pro: il tapis roulant è al nuovo minimo da Europa

Con i tempi che corrono tenersi in forma è fondamentale e soprattutto ci vogliono gli attrezzi giusti da utilizzare in casa. Quindi quale miglior occasione se non il tapis roulant smart Xiaomi WalkingPad A1 Pro che va in offerta al prezzo minimo storico con codice sconto su Geekbuying spedito dall'Europa.

Codice sconto WalkingPad A1 Pro: il tapis roulant smart di Xiaomi è in offerta al minimo storico con coupon

Il design del tapis roulant smart del partner di Xiaomi, WalkingPad A1 Pro è molto simile al modello A1, con linee sportive e minimaliste. Quanto alla velocità massima, esso arriva fino 6 km/h attraverso 3 modalità di allenamento. Quanto al motore, con tecnologia brushless, è molto silenzioso (meno di 65 dB)e ha una potenza da 746 W. Inoltre, ha una capacità di peso fino a 105 kg ed è adatto a persone dai 14 ai 60 anni.

Presente anche su questo modello un indicatore LED per il monitoraggio dell'allenamento, oltre a poter monitorare tutta l'attività svolta tramite App. Esso è infine pieghevole, così da rendersi compatto e disponibile senza problemi, soprattutto senza risultare ingombrante.

Il tapis roulant smart Xiaomi WalkingPad A1 Pro va quindi in offerta al minimo storico su Geekbuying al prezzo di 316.3€, questo grazie al codice sconto dedicato, senza dimenticare la spedizione dall'Europa gratis.

