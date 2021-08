Audio coinvolgente con il nuovo speaker Tronsmart Studio in offerta da Europa

Ormai siamo abituati a vedere accessori tecnologici per tutta la casa, che siano utili per pulizia o per altro e non è escluso l'audio. E chi meglio di Tronsmart lo sa, che con i suoi prodotti porta nelle nostre orecchie e nelle case la sua qualità sonora, come con il nuovo speaker Bluetooth Tronsmart Studio, che debutta subito in offerta con codice sconto su Geekbuying con tanto di spedizione da Europa.

Codice sconto Tronsmart Studio: ecco l'offerta su Geekbuying per lo speaker Bluetooth

Prima di conoscere i dettagli dell'offerta di Geekbuying, conosciamo meglio questa cassa. Già dal design si distingue per eleganza, tanto che può star bene in ogni ambiente. La struttura in alluminio viene in aiuto per questo. Quanto alla potenza, abbiamo speaker fino a 30W, tramite la disposizione 2.1, che permette un suono più coinvolgente. Non mancano le tecnologie storiche di Tronsmart, cioè SoundPulse e TuneConn per la qualità audio e la connessione.

E proprio di connessione si può parlare grazie alla possibilità di gestire tutto tramite applicazione dedicata e soprattutto la compatibilità con gli assistenti vocali come Siri e Google Assistant. Insomma, non avrete problemi a gestire tutto tramite voce e con il risultato di un audio veramente buono. L'autonomia è poi premium con una durata fino a 15 ore con una sola carica.

Trovate il nuovo speaker Tronsmart Studio subito in offerta con codice sconto su Geekbuying, all'ottimo prezzo di 45.1€, che giova inoltre dell'ottima spedizione da Europa ad un piccolo prezzo.

