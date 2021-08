Il mega speaker Tronsmart Element T6 Max torna in sconto dall’Europa

Lo speaker Tronsmart Element T6 Max è un bestione da 60W tutto potenza ed autonomia e se state valutando le offerte dedicate ai prodotti di questo tipo… beh, date un'occhiata a questo codice sconto da utilizzare su Geekbuying, che permette di risparmiare un bel po' con spedizione da Europa.

Codice sconto Tronsmart Element T6 Max: nuovo ribasso per il mega speaker

Abbiamo trattato questo speaker in una recensione approfondita (la trovate qui), un buon punto di partenza per valutare se siete di fronte al prodotto che fa al caso vostro. Lo speaker Tronsmart Element T6 Max è un dispositivo dal design elegante, realizzato in alluminio ed una sezione in tessuto; all'interno del corpo trovano spazio 4 tweeters, 1 woofer e 8 radiatori passivi, per una diffusione sonora a 360° gradi. La batteria è un'unità da 12.000 mAh (precisamente 6 unità da 2.000 mAh) e non manca il supporto agli assistenti vocali Siri, Alexa e Google Assistant.

Lo speaker Tronsmart Element T6 Max è disponibile in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione dall'Europa. Per quello che costa, questo speaker di distingue tra i concorrenti proprio per il grande rapporto qualità/prezzo. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu