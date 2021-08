OnePlus Nord CE 5G scende ancora di prezzo: è lo smartphone da portare in vacanza!

Tempo di estate e di vacanze, ma questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare ad uno smartphone nuovo. Cercate un mid-range economico, 5G e con una fotocamera da 64 MP? Allora OnePlus Nord CE 5G è il dispositivo perfetto per accompagnarvi nei vostri viaggi grazie alla nuova offerta lampo di Banggood.

OnePlus Nord CE 5G è in offerta lampo su Banggood

Presentato di recente, OnePlus Nord CE 5G fa un passo avanti rispetto al modello Nord grazie a tutta una serie di migliorie. Il medio gamma è mosso dallo Snapdragon 750G, offre una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 30W e presenta l'ingresso mini-jack per le cuffie. Il display è un AMOLED da 6.43″ Full HD+ con sensore ID integrato e 90 Hz mentre la tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP comprende anche grandangolo e macro.

Il nuovo mid-range OnePlus Nord CE 5G è disponibile in offerta lampo su Banggood, tramite i link che trovate qui sotto, sia nella versione da 8/128 GB (la più conveniente) che in quella da 12/256 GB. Se non visualizzate correttamente i box in basso, provate a disattivare AdBlock.

