Il TV Box Mecool KM2 con Android TV torna in offerta da Europa

I TV Box sono un qualcosa di ormai molto presente nelle case di molti utenti, ma spesso e volentieri sono dotati di sistemi Android customizzati e non molto friendly. Poi ci sono TV Box come Mecool KM2, dotati del sistema operativo Android TV, che cambia tutta l'esperienza con questo tipo di prodotto, specie se vanno in offerta con codice sconto su Geekbuying e spedizione da Europa.

Mecool KM2: il Box Android TV 10 è in offerta con codice sconto su Geekbuying

Il design di questo TV Box è molto elegante, compatto e moderno, rispetto magari ad altri modelli di questo tipo. Ciò che lo rende interessante, oltre appunto al sistema operativo Android TV 10, è il telecomando multi-funzione con tasti rapidi per YouTube, Netflix, Prime Video e Google Play, al fine di scaricare le applicazioni. Muove il tutto il chipset Amlogic S905X2 con GPU Mali-G31, pensato appositamente per questo tipo di dispositivo. La memoria è da 2 GB RAM e 8 GB di storage, che per le applicazioni multimediali sono più che sufficienti.

Quanto alla visione vera e propria, abbiamo il supporto al Dolby Vision, ma anche Chromecast integrata. Inoltre, è possibile collegarlo ad una TV 4K per vedere i contenuti alla massima risoluzione (come richiedono spesso Disney+ e Netflix). Non manca il supporto a Google Assistant, così come non mancano porte USB, HDMI 2.1, ingresso LAN Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth e tanto altro.

Ma quanto costa questo utile dispositivo multimediale? Il TV Box Android TV 10 Mecool KM2 va in offerta su Geekbuying all'ottimo prezzo di 51€, ottenibile grazie al codice sconto dedicato. Inoltre, si avvale della spedizione da Europa ad un piccolo costo aggiuntivo che però non altera la convenienza del prodotto.

