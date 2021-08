BlitzWolf rinnova la sua friggitrice smart: ora è ancora più conveniente!

BlitzWolf torna alla carica con un nuovo prodotto dedicato alla cucina e dopo le soddisfazioni del primo capitolo, siamo certi che gli appassionati non mancheranno di apprezzare anche questa novità: si tratta della friggitrice ad aria smart BlitzHome BH-AF2, una soluzione completa ed utile, già disponibile in offerta con codice sconto (praticamente allo stesso prezzo del primo modello) e spedizione dall'Europa.

BlitzHome BH-AF2 è la nuova friggitrice ad aria smart di BlitzWolf

Per quanto riguarda le novità di BlitzHome BH-AF2 abbiamo varie migliorie sul fronte del design, della praticità e della cottura. Per quanto riguarda capienza e potenza si scende a 5L e 1.500 W, ma le novità introdotte giustificano questi cambiamenti. Per prima cosa abbiamo un look leggermente rinnovato, con linee più eleganti; il cambio di rotta più rilevante riguarda il cestello interno. Infatti ora risulta molto più semplice da lavare, essendo composto da un singolo pezzo ed una grata removibile posizionata sul fondo.

Inoltre, grazie alla tecnologia ASH 2.0 sarà possibile ottenere una cottura ancora più efficiente ed uniforme, il tutto con un basso livello di rumorosità (ridotto del 20%). Se volete dare un'occhiata alla nostra recensione del modello precedente la trovate qui (è molto utile per comprendere funzioni e potenzialità del dispositivo).

La nuova friggitrice ad aria smart di BlitzWolf arriva con il nome BlitzHome BH-AF2 e debutta su Banggood con tanto di codice sconto dedicato e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

Se puntate ad un maggiore risparmio, allora potete virare verso la versione NON smart, dotata di controlli fisici (ma caratterizzata dalle medesime funzioni e caratteristiche). Di seguito trovate il link all'acquisto.

