La mountain bike elettrica ELEGLIDE F1 scende al miglior prezzo di sempre

Se c'è un tipo di bici che piace a tutti, quella è sicuramente la mountain bike. Ma da quando sono anche elettriche, allora c'è ancora più gusto. Come nel caso della mountain bike elettrica ELEGLIDE F1, pieghevole e performante, subito in offerta con codice sconto su Geekbuying con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto ELEGLIDE F1: la mountain bike elettrica è in offerta su Geekbuying

Con colori che riprendono quelli del modello M1, la nuova ELEGLIDE si piazza esattamente nel mezzo tra quel modello e la M1 Plus. Infatti, sebbene il motore da 250W sia sostanzialmente lo stesso, la MTB elettrica si distingue per avere una struttura pieghevole utile per trasportarla praticamente ovunque. Ma non è solo la struttura a renderla una bici interessante, perché abbiamo anche una capiente batteria da 10.4 ah, removibile, che ci permette di ottenere un'autonomia fino a 80 km ed una velocità massima di 25 km/h.

A livello tecnico inoltre si avvale di un cambio SHIMANO a 21 rapporti, non una cosa comune in questo tipo di categoria ed in più ha ruote ad ampia raggiera da 26″. Presenti delle utili sospensioni meccaniche, doppi freni a disco, 5 modalità di pedalata, una luce a LED per le passeggiate serali, un piccolo dispositivo per il monitoraggio di autonomia e velocità ed un sellino in spugna adattiva. Non manca poi la peculiare Push Mode per trainarla in salita.

Trovate la nuova mountain bike elettrica pieghevole ELEGLIDE F1 in offerta con codice sconto su Geekbuying all'ottimo prezzo di 684.9€, ancora più conveniente con la spedizione gratis dall'Europa. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu