FIIDO M1 Pro torna in offerta da Europa a meno di 950€!

In termini di design e principali caratteristiche, la nuova FIIDO M1 Pro non introduce grandi novità rispetto alla sua controparte standard. Di conseguenza, per molti aspetti di questa versione potrete fare affidamento anche alla nostra recensione (la trovate qui), ovviamente tenendo conto delle migliorie che invece sono presenti nella versione Pro. A questo giro ci troviamo di fronte ancora una volta ad una fat bike dal design pieghevole, dall'ottima costruzione, con ruote da 20″ e cambio Shimano.

Tuttavia abbiamo un motore più potente, da 500W, che si traduce in una velocità massima fino a 40 Km/h. La pedalata assistita arriva fino a 130 Km mentre aumenta anche la batteria, con una capacità da 12.8 Ah e un voltaggio da 48v.

