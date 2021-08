La luna e le stelle sono più vicine con il telescopio Xiaomi BEEBEST in offerta da Europa

Che si sia un appassionato o che lo si faccia per studiare, acquistare un telescopio può essere un'esperienza spesso costosa. Fortunatamente, dal mondo Xiaomi YouPin arriva la soluzione, cioè il telescopio BEEBEST XA90, ora in offerta con codice sconto su Banggood con tanto di spedizione da Europa.

Codice sconto BEEBEST XA90: il telescopio Xiaomi YouPin in offerta su Banggood

Dallo stile elegante e professionale, il telescopio BEEBEST non ha nulla da invidiare ad altri modelli forse anche più costosi. Esso presenta un corpo principale in bianco, con 2 obiettivi, con il primo che si avvale di una lente da 90 mm, che è di circa 10 mm più ampio rispetto ai competitor. Questo permette di avere una maggiore ricezione della luce, con il rivestimento multi-strato che coadiuva l'obiettivo proprio in questo processo.

Il corpo, completamente in metallo, è un cilindro con una lunghezza focale di 600 mm, in grado di conferire al telescopio un maggior ingrandimento. A livello tecnico, non manca un cercartore ottico in conformazione 6×30. Lo specchio angolare è invece a 45°. Le lenti presenti sono di tipo LP20 con una potenza di ingrandimento di 30 volte e LP6, fino a 100 volte. Insomma, non vi mancherà davvero nulla.

Trovate il telescopio BEEBEST XA90 di Xiaomi YouPin attualmente in offerta su Banggood, grazie al codice sconto dedicato. Questo senza dimenticare la comoda spedizione da Europa, che prevede un piccolo contributo, ma che ci permette di farcelo arrivare in tempi molto brevi.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu