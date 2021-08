Il ritorno a scuola è smart con i notebook Chuwi in offerta!

Manca ormai non molto al ritorna a scuola e all'università, con tanti studenti che stanno cercando le migliori soluzioni per poter studiare in tutta comodità. Tra queste, la scelta di un nuovo notebook è importante e a questo ci pensa Chuwi, che porta in offerta la sua gamma di laptop CoreBook e GemiBook sul suo store.

Chuwi: ecco i notebook CoreBook e GemiBook in offerta per il ritorno a scuola

Il primo notebook da prendere in considerazione è sicuramente Chuwi CoreBook X Pro, che con il suo display da 15.6″ Full HD, il suo chipset Intel Core i5-8259U, 8 GB RAM e 512 GB SSD NVMe, il tutto unito in un sottile frame metallico, si pone di diritto come validissimo alleato per lo studio più complicato e la produttività.

Se si vuole invece guardare ad un prodotto meno costoso ma sicuramente prestante, potete dare un occhio al comodo CoreBook Pro, con il suo pannello da 13″ 3:2 con risoluzione 2K ed il suo processore Intel Core i3, perfetto per la mobilità, specie per chi va all'università.

Volete comunque che sia potente e compatto? Allora è quello che Chuwi CoreBook X fa apposta per voi. Con le stesse potenzialità dei modello Pro, si avvale di un comodo display da 14″, da portare letteralmente ovunque.

Puntate alla convenienza? Allora la gamma Chuwi GemiBook può fare per voi, con il modello base da 12 GB RAM e soprattutto il modello Pro, dalle buone prestazioni a prezzi molto contenuti

Trovate tutte le offerte sopra elencate a questo link, che vi porta direttamente allo store di Chuwi. Ricordiamo che l'iniziativa è valida fino al 31 agosto 2021 e che la spedizione da Europa è opzionabile per tutti i modelli citati. In omaggio per tutti laptop una borsa. Per ottenere il prezzo indicato nella pagina evento del sito, bisogna mettere il prodotto nel carrello.

Articolo Sponsorizzato.

