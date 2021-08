Ricomincia l’Università con un Chuwi CoreBook X Pro in offerta!

Settembre è sinonimo di Università per tanti ed il ritorno, possibilmente, in presenza alimenta la necessità di dispositivi adatti per poter studiare e prendere appunti. Soprattutto se si necessita di qualcosa da tenere a casa ma che sia anche agile da trasportare, come il notebook Chuwi CoreBook X Pro ora in super offerta.

Chuwi CoreBook X Pro: perché è la scelta giusta per l'Università

A dispetto del fatto che sia un laptop dal display molto ampio, essendo una soluzione da 15.6″ Full HD IPS, il CoreBook X Pro si presenta comunque relativamente leggero, pesando 1.78 kg ed essendo spesso 17 mm. Ma è al suo interno che troviamo il meglio. Infatti, il notebook Chuwi si avvale di un ottimo chipset Intel Core i5-8259U, accompagnato da una scheda grafica Intel Iris Graphics. Il comparto memoria è ideale per la produttività, essendoci 8 GB RAM e 512 GB SSD.

Presenti inoltre tante porte per la connettività, cioè 2 porte USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 porta Type-C, il jack per le cuffie, un tasto per attivare la webcam, un ingresso Ethernet ed uno slot per MicroSD. Ovviamente è tutto correlato da Wi-Fi Dual Band, Bluetooth ed una batteria da 69.99 Wh. Il software è Windows 10 ma il brand assicura la compatibilità a Windows 11, che arriverà più in là.

Trovate quindi il notebook Chuwi CoreBook X Pro in offerta sullo store ufficiale, a questo link, all'ottimo prezzo di 549$, che per una configurazione del genere, considerando il cambio in euro, è sicuramente una delle migliori scelte per l'università. In più, ci sono da considerare la spedizione da Europa e la borsa in omaggio.

Articolo Sponsorizzato.

