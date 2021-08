Tira già aria di Black Shark 5: ecco cosa ci aspetta

Ci stiamo ancora godendo l'attuale Black Shark 4 (qui trovate la nostra recensione) e nelle settimane passate sono arrivate anche indiscrezioni circa una presunta variante Lite. Tuttavia, come ben sappiamo, Xiaomi ha sempre il colpo pronto in canna e infatti ecco che già si comincia a parlare del futuro Black Shark 5, il quale potrebbe non essere poi così lontano: andiamo a scoprire i primi dettagli del prossimo flagship da gaming.

Black Shark 5: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Partiamo subito col chiarire che non ci sono immagini né dettagli sul design. Non sappiamo quale sarà il layout della fotocamera ma un paio di cose potremmo già darle per scontato (almeno fino a nuovo ordine). Probabile che Black Shark 5 adotti il medesimo pannello AMOLED E4 da 6.67″ visto sull'attuale generazione, ovviamente con refresh rate a 144 Hz, campionamento al tocco a 720 Hz e ritardo di 8.3 ms.

Altra caratteristica che consideriamo ovvia è la presenza dei “soliti” trigger fisici, pulsanti retrattili battezzati con il precedente 3 Pro. Si tratta di una soluzione perfetta per gli amanti del mobile gaming, i quali possono avere a disposizione due pulsanti fisici all'occorrenza, posizionati lungo il bordo destro del corpo e richiamabili tramite uno switch.

Hardware

Arriviamo finalmente al nocciolo della questione: un nuovo smartphone Xiaomi è stato certificato in patria, secondo quanto segnalato dal leaker DigitalChatStation. Il dispositivo in questione arriva con la sigla KTUS-A0 e con il nome commerciale di Black Shark 5. Sempre secondo l'insider il dispositivo in questione arriverà con a bordo lo Snapdragon 888+, soluzione che abbiamo avuto modo di vedere di recente su Honor Magic 3 Pro.

Ovviamente non dovrebbe mancare ancora una volta la presenza della super ricarica da 120W. Purtroppo non ci sono altri dettagli sulle specifiche anche se tira un'aria strana, quasi come se il Black Shark 5 non fosse altro che un upgrade della serie 4: si tratterà davvero del quinto capitolo della gamma o magari avremo a che fare con un Black Shark 4S?

Black Shark 5 – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Per rispondere a questa domanda dovremo necessariamente attendere altre indiscrezioni o notizie ufficiali. Comunque, in base a quanto si evince è probabile che il presunto Black Shark 5 possa vedere la luce nel corso dei prossimi mesi, quindi durante la seconda metà del 2021. Mancano leak sul prezzo ma non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

