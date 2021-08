ROG Phone 5S sarà il prossimo smartphone da gaming di ASUS

Primo avvistamento per ROG Phone 5S, prossimo smartphone da gaming di ASUS che promette prestazioni al top grazie ad un comparto tecnico mostruoso: andiamo a scoprire tutte le novità sulle specifiche del dispositivo.

ASUS ROG Phone 5S: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Purtroppo non è dato di sapere quale sarà il look del dispositivo ma le informazioni trapelate lasciano pensare ad un modello identico al ROG Phone 5, magari con piccoli miglioramenti tecnici. Infatti sappiamo che ritroveremo un pannello OLED con refresh rate a 144 Hz: sarebbe assurdo non utilizzare nuovamente uno schermo da 6.78″ Full HD+ (2448 x 1080 pixel) con tecnologia AMOLED E4 e ca,pionamento del tocco a 300 Hz, perfetto per il gaming sia in dimensioni che performance.

Specifiche tecniche

Mentre non sappiamo ancora nulla in merito al design (potrebbe ricalcare le linee del predecessore oppure introdurre nuove soluzioni), parte delle specifiche sono già note. ASUS ROG Phone 5S è spuntato nel database dello store cinese JD, il quale ha confermato la presenza dell'ultimo chipset Snapdragon 888+, accompagnato da tagli di memoria spropositati (16/256 GB e 18/512 GB).

La nostra recensione di ROG Phone 5

Il resto delle caratteristiche menzionate riguarda la batteria da 6.000 mAh e la ricarica rapida da 65W, già presenti negli altri modelli della serie 5. Ciò lascia intendere che il dispositivo potrebbe essere “solo” una versione rinnovata con lo Snap 888+. Vedremo se ci saranno altre differenze.

ASUS ROG Phone 5S – Indiscrezioni su prezzo e uscita

Manca ancora una conferma ufficiale da parte di ASUS ma secondo i leak ROG Phone 5S dovrebbe debuttare il prossimo 16 agosto. Non ci sono ancora indiscrezioni sul prezzo: ricordiamo che ROG Phone 5 Pro è stato lanciato a 999€ nella versione 16/256 GB mentre la versione Ultimate (con cover bianca e 18 GB di RAM) è arrivata al prezzo di 1.299€. Probabile che il prossimo 5S si manterrà su queste cifre (anche se speriamo in un piccolo ribasso).

