Amazfit Neo: prezzo assurdo grazie al Coupon eBay

Non siete ancora partiti per le vacanze ma nei preparativi volete un valido alleato di viaggio? Lo smartwatch Amazfit Neo può essere la soluzione ideale, visto il prezzo clamoroso dell'offerta con codice sconto che trovate su eBay in questo agosto 2021.

Offerta Amazfit Neo: ecco il codice sconto da applicare su eBay

Amazfit Neo si distingue sicuramente per il suo look vintage, come con il display LCD STN da 1.2″, ma con funzioni più che moderne. Infatti possiamo monitorare i parametri essenziali per la nostra quotidianità e possiamo farlo per molti giorni (circa 28) con una sola carica. Non mancano poi elementi intelligenti come la ricezione delle notifiche, che poi possono essere consultate sullo smartphone e sempre per i parametri, tutto è monitorabile sull'applicazione Zepp.

Ma dove potete acquistare questo ottimo smartwatch? Lo trovate come già detto su eBay all'imperdibile prezzo di 16.14€, ottenibile grazie al codice sconto dell'offerta. A questo prezzo, è totalmente preferibile ad ogni orologio analogico e digitale che costa anche di più. Trovate tutto nel box qui sotto. Trovate qui la recensione.

N.B. Se non doveste visualizzare il box codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad eBay, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu