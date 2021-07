Xiaomi e Roborock citate in giudizio negli USA: ecco perché

Per quanto il più del successo dei vacuum cleaner sia merito loro, Xiaomi e Roborock potrebbero avere presto dei problemi in merito. Infatti, giunge notizia che un brand americano di robot aspirapolvere abbia citato in giudizio proprio Xiaomi e Roborock in merito ad un brevetto di proprietà del brand Lei Jun.

Wyze cita in giudizio Xiaomi e Roborock per un brevetto che appartiene brand cinese

Il brevetto in questione

La vicenda nasce tutta da quando Wyze ha messo in commercio su Amazon una sua linea di robot aspirapolvere, ma il colosso dell'e-commerce ne ha fermato la commercializzazione in quanto pare violino la due diligence sulla proprietà intellettuale dello store in merito al brevetto statunitense di alcune tecnologie sui robot vacuum. E indovinate un po' chi è il proprietario di questo brevetto? Esatto, proprio Xiaomi! Infatti, nel 2019 gli USA hanno approvato il brevetto 10.271.699 richiesto proprio da Xiaomi per Roborock, riguardante un dispositivo di pulizia autonomo.

E cosa ha fatto Wyze? Invece di richiedere lo sblocco di questa controversia tramite i canali proposti da Amazon che di solito tendono a risolvere il problema, ha fatto direttamente causa a Xiaomi e Roborock al Tribunale di Seattle, sostenendo che il brand cinese debba ritirare il brevetto di cui è proprietario. Ora, il Tribunale dovrà dimostrare il motivo per cui questo brevetto, passato per tutte le certificazioni necessarie, debba essere invalidato. Nel frattempo, i prodotti di Wyze sono ben lontani dall'essere venduti, mentre Xiaomi aspetta le novità in merito, probabilmente, in tutta tranquillità.

