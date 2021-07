Xiaomi e OPPO, impatto devastante con la fascia media in Europa nel 2021

Siamo ormai abituati da alcuni anni a vedere nei nostri negozi smartphone di brand blasonati provenienti dalla Cina. Se prima era Huawei il mattatore e unico competitor di Samsung e Apple, dopo la questione delle limitazioni due player sono riusciti ad imporsi in maniera importante in Europa e sono Xiaomi e OPPO, che nel 2021 hanno avuto un impatto nelle vendite, soprattutto per gli smartphone fascia media, davvero importante.

Xiaomi e OPPO avvicinano le loro vendite di smartphone in Europa a Samsung in un solo anno

Secondo il rapporto di Counterpoint, in un solo anno, mettendo a rapporto il Q1 2021 (quindi il primo trimestre), Xiaomi e OPPO sono riuscire a recuperare un terreno molto importante nei confronti di Apple e Samsung, soprattutto per quanto riguarda la fascia media (cioè quella che va dai 200€ ai 400€). Soprattutto, le vendite recuperate da Xiaomi hanno portato un notevole abbassamento di quelle di Apple.

Questo non avviene in maniera decisiva anche nella fascia alta del mercato, ma è comprensibile, visto che Apple ha una certa egemonia in questo senso e Samsung sta via, via aumentando il rapporto qualità/prezzo dei suoi smartphone top gamma. Ma c'è anche da considerare che spesso Xiaomi ha dispositivi che possiamo considerare top gamma a prezzi da medio gamma, quindi rientranti nella categoria precedentemente trattata.

Ma cosa ci raccontano quindi questi dati? Che il mercato inizia a valutare sempre di più il rapporto qualità/prezzo, filosofia fondante di Xiaomi ed in parte anche di OPPO per le fasce più accessibili. E soprattutto, si tende anche a cambiare di meno questi smartphone, sempre più seguiti lato software.

