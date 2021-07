Xiaomi Mijia Robot 2 ufficiale: più potente e con radar LDS

Roborock, Viomi, Roidmi e Dreame: questi sono i brand specializzati nella realizzazione di robot aspiratori nell'ecosistema Xiaomi. Ma come sappiamo, c'è anche la stessa Xiaomi a realizzare alcuni dei suoi prodotti sotto il marchio Mijia. Ed infatti nel catalogo assistiamo all'aggiunta dello Xiaomi Mijia Robot 2, il refresh dei modelli 1 e 1S lanciati nel corso degli anni passati.

Xiaomi presenta il nuovo modello di aspiratore Mijia Robot 2

Come tutti gli aspiratori di ultima generazione, anche lo Xiaomi Mijia Robot 2 è in grado di gestire autonomamente l'attività di pulizia delle mura domestiche. Questo grazie all'implementazione di un sistema di navigazione laser LDS, con cui il robot può mappare l'ambiente in cui si trova e percorrerlo di conseguenza. In questo modo, Mijia Robot 2 ottimizza le tempistiche, pulendolo nel minor tempo possibile. In accoppiata c'è una sensoristica ToF che gli permette di evitare gli ostacoli lungo il suo cammino. Forme e finiture adottate sono quelle tipiche per questo tipo di prodotti in casa Xiaomi, con scocca circolare e colorazioni tenui.

Ma la novità vera e propria del robot aspiratore Mijia è la potenza di aspirazione, che da 2000/2100 sale a 2800 Pa. Ad essere stata aggiornato è anche la scopa a vibrazioni ad ultrasuoni, con 10.000 vibrazioni ad alta frequenze, con cui pulire assieme al mocio anti-batterico al 99,9%. Essendo un prodotto smart, non poteva mancare supporto all'assistente vocale XiaoAI e alla piattaforma Xiaomi Smart Interconnection 2.0 per il pairing rapido con i dispositivi Xiaomi. Lo Xiaomi Mijia Robot 2 sarà disponibile in Cina ad un prezzo di listino di 1.599 yuan, pari a circa 209€.

