Avvistato un nuovo indossabile Xiaomi: si tratta di Mi Watch 2?

La versione beta della MIUI 12.5 potrebbe aver svelato un indossabile inedito del brand cinese, dotato di una funzione che ad oggi manca sui suoi dispositivi di questo tipo. Il misterioso wearable apparso è proprio Xiaomi Mi Watch 2? La casa di Lei Jun è pronta a lanciare il secondo capitolo del suo smartwatch top?

Aggiornamento 09/07: il prossimo (e presunto) smartwatch di Xiaomi è stato avvistato in una certificazione. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nella nuova sezione dedicata.

Xiaomi Mi Watch 2 (China) sei davvero tu?

Nelle scorse ore abbiamo parlato della nuova MIUI 12.5 Beta, in versione 21.6.7. Si tratta di una release sperimentale con una feature inedita dedicata alla ricarica wireless inversa; ci siamo concentrati su questa funzione in sé, eppure – come fa notare il leaker DigitalChatStation in un post su Weibo – l'immagine che spiega il funzionamento della novità sembra nascondere un segreto. Al momento non ci sono smartwatch del brand dotati di ricarica wireless: forse la casa di Lei Jun ci ha anticipato il design del prossimo Xiaomi Mi Watch 2?

Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi, ma non è da escludere che questo non sia un nuovo dispositivo. Il look squadrato ricorda proprio quello del primo Mi Watch China (qui trovate tutti i dettagli), con un rotellina ed un pulsante fisico meno pronunciato. Osservando l'immagine sembra proprio di trovarsi di fronte ad un indossabile simile, ma con il supporto alla ricarica wireless.

Un nuovo avvistamento | Aggiornamento 09/07

Is the new Mi/Redmi smartwatch coming soon…? Just certified by EEC (M2109W1). I don't know anything about that device. pic.twitter.com/Z5DFZ2QGwj — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 8, 2021

Un noto insider ha scovato una nuova certificazione di Xiaomi, depositata presso gli uffici dell'ente EEC (in riferimento al mercato eurasiatico). Il dispositivo è apparso nel database con la sigla M2109W1 e fa riferimento proprio ad uno smartwatch. Da notare che il documento riporta sia il marchio Xiaomi che Redmi, quindi al momento non è dato di sapere se l'indossabile arriverà con l'uno o l'altro brand.

Comunque, visti le recenti novità in merito al presunto Xiaomi Mi Watch 2 è impossibile non farsi venire in mente un collegamento. Ovviamente per ora mancano dettagli: non appena ne sapremo di più (sia in merito al prossimo indossabile della casa cinese che sul modello M2109W1) provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli del caso.

Prezzo e uscita

Il primo indossabile del brand è stato lanciato in Cina a novembre 2019, a partire da 166€ al cambio (ossia 1299 yuan). Per ora fare pronostici è prematuro, ma non appena arriveranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Nel frattempo, se volete conoscere tutte le differenze tra i vari smartwatch di Xiaomi date un'occhiata al nostro approfondimento!

