Xiaomi Mi MIX 4: presunto prezzo e indiscrezioni su Snap 888+

Ebbene sì, Xiaomi Mi MIX 4 sembra esistere. E no, non sto parlando di Xiaomi Mi MIX Fold, il pieghevole che ormai ben conosciamo, ma del vero quarto capitolo della saga Mi MIX. Ancora siamo nel campo dei rumors, ma voci di corridoio starebbero dando per certo il suo debutto nei prossimi mesi. E come prevedibile, il nuovo Mi MIX 4 reincarnerebbe a pieno il senso per il quale è stata concepita questa famiglia di smartphone. Vediamo, quindi, quali sono tutti gli indizi su scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 03/07: nuovi rumors ci parlano della presenta fascia di prezzo e sul chipset dello Xiaomi Mi MIX 4. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nelle sezioni “Hardware” e “Prezzo e data d'uscita”.

Xiaomi Mi MIX 4 è in preparazione: ecco tutto quello che sappiamo

Design e display

Le affermazioni di Ice Universe sembrano piuttosto perentorie: Xiaomi Mi MIX 4 si farà e sarà il tanto atteso smartphone con selfie camera sotto allo schermo. Una tecnologia a cui Xiaomi sta lavorando da anni, avendone perfino parlato pubblicamente dandone dimostrazione con un primissimo prototipo. Da allora non se n'è più parlato concretamente e, ad oggi, soltanto ZTE si è avventurata in questa direzione con la propria serie Axon.

Ricollegandoci alle spiegazioni degli anni passati, piazzare la fotocamera dietro allo schermo sarà reso possibile da una porzione di vetro a bassa riflettanza ed alta trasmittanza. Ovviamente mancano ancora dettagli precisi e ci aspettiamo un passo in avanti sotto il profilo qualitativo, dati i limiti visti con i modelli OPPO e ZTE.

I am 100% affirmation, Mi Mix4 will use the UPC ( Under Panel Camera ) technology, and it is very likely to use curved screen design, and other new technologies will be used for this phone. pic.twitter.com/esxZPrw5F3 — Ice universe (@UniverseIce) April 10, 2021

Esteticamente parlando, non sappiamo ancora come sarà fatto Xiaomi Mi MIX 4, se non tramite qualche render che ne ipotizza le fattezze. Sempre secondo gli attuali leak, sarà dotato di uno schermo Dual Edge, per la prima volta su un terminale Mi MIX. Ovviamente quello utilizzato sarà un pannello AMOLED e si ipotizza anche l'adozione di refresh rate a 120 Hz.

Mi MIX4 guess rendering pic.twitter.com/KHRjoR8cPr — Ice universe (@UniverseIce) April 10, 2021

Tuttavia, i rumor dicono che non ci sarà uno schermo Quad HD+ come precedentemente vociferato, bensì un più modesto Full HD+. Un passo indietro rispetto a Xiaomi Mi 11 Ultra, ma da questo smartphone potrebbe ereditare la sua maggiore particolarità. Mi sto riferendo al second display, con il pannello che è apparso in un render postato in rete dai leaker. Un pannello secondario più espanso nella diagonale rispetto a Mi 11 Ultra, ma è ancora presto per darlo per certo.

Hardware

Anche se non ci sono ancora dettagli specifici su Xiaomi Mi MIX 4, i rumor rivelano il suo nome in codice: Xiaomi Odin. Riprendendo i leak passati, sappiamo che lo smartphone dovrebbe basarsi sullo Snapdragon 888. Realizzato con processo produttivo a 5 nm, contiene una CPU octa-core Kryo 680 fino a 2,84 GHz e GPU Adreno 660. I leak specificando anche la presenza di un modem 5G con supporto alle reti mmWave.

Una valutazione che però potrebbe essere interessante è il fatto che non è escluso possa essere dotato addirittura dello Snapdragon 888+, che in questi giorni sembrava essere destinato ad un altro super smartphone Xiaomi. Capiremo con il tempo quale sarà la direzione tracciata, anche perché, come potete leggere nella sezione del prezzo, Mi MIX 4 sarà tutt'altro che accessibile.

Tra le novità che dovremmo trovate a bordo del super flagship, abbiamo – stando al noto leaker Digital Chat Station – il supporto al tracciamento Ultra Wide Band, la tecnologia pensata con Bluetooth di tipo LE (Low Energy) in grado di creare una rete di tracciamento di dispositivi allargata grazie alla risposta di terminali dello stesso tipo o marchio. Questo permetterebbe al nuovo smartphone di essere il primo di Xiaomi con questa tecnologia, raggiungendo quindi Apple e Samsung che si sono anticipati con iPhone 12 e Galaxy S21. In più, questo apre ovviamente all'ipotesi Smart Tag anche per Xiaomi, di cui ne conosciamo già interessanti dettagli.

Parlando invece di batteria, i rumors indicano un'unità a doppia cella da 5.000 mAh. Di recente Xiaomi ha presentato la sua tecnologia da 200W (cablata, invece wireless si spinge fino ai 120W): purtroppo sembra che questa novità non debutterà a bordo di Xiaomi Mi MIX 4. Stando alle parole di Digital Chat Station, sembra che la casa cinese lancerà due smartphone con ricarica ultra rapida.

Uno dovrebbe avere una ricarica da 120W, wireless 70W e inversa da 10W (quindi “200W” secondo il leaker, anche se noi contiamo la potenza in modo differente…); il secondo modello dovrebbe presentare una ricarica potenziata da 160W, ma wireless da 50W. Secondo i media cinesi la prima versione potrebbe fare riferimento proprio a Mi MIX 4. Si tratta di due smartphone differenti oppure di due varianti dello stesso modello?

Software

Di recente si è iniziato a parlare della MIUI 13, in arrivo nei prossimi mesi (Xiaomi ha già confermato i lavori in corso). Ovviamente abbiamo già parlato delle papabili novità che saranno introdotte con la nuova interfaccia – qui trovate tutti i dettagli – insieme ai possibili smartphone che riceveranno l'aggiornamento (la presunta lista è in questo articolo). Ma quale sarà il primo dispositivo a ricevere la nuova UI in modo nativo?

Stando a vari leaker cinesi su Weibo, il primo smartphone equipaggiato con la MIUI 13 al debutto sarebbe proprio Xiaomi MI MIX 4. Ma secondo le voci più affidabili riportate da Xiaomiui, ci vorrà ancora tempo e anche Mi MIX 4 uscirà con la MIUI 12.5 pre-installata.

Fotocamera

Ovviamente il punto focale di Xiaomi Mi MIX 4 sarebbe la fotocamera frontale piazzata dietro allo schermo, di cui, però, ancora sappiamo poco. Non sappiamo moltissimo nemmeno sulla fotocamera posteriore, ma quello che è pressoché certo è che sarà un comparto all'altezza degli ultimi top Xiaomi. I rumors indicano una tripla fotocamera da 50+48+48 MP con sensore principale Sony IMX766, grandangolare e teleobiettivo periscopiale con zoom ottico 5x e digitale 120x. Fra le features aggiuntive si menzionano anche Video Zoom 15x e Slow Motion a 1920 fps.

Xiaomi Mi MIX 4 – Prezzo e data d'uscita

Per il momento non sappiamo molto sulla data di uscita dello Xiaomi Mi MIX 4, anche se sull'argomento si è espresso il leaker Ice Universe. Ribadendo la presenza della selfie camera nello schermo, ha sottolineato come lo smartphone dovrebbe fare il suo debutto durante la seconda metà del 2021. Si vocifera che il mese di agosto dovrebbe essere quello della presentazione, anche se aspettiamo ancora conferme.

Per quanto riguarda invece il possibile prezzo di vendita di Xiaomi Mi MIX 4, un nuovo report dalla Cina prova a gettare luce sulla questione: senza mezzi termini, si tratterà di uno smartphone costoso. Stando a quanto riportato dalla fonte, non ci sarà una versione “economica” del flagship ma solo una dotata di selfie camera sotto il display e il prezzo sarà superiore a quello di Mi 11 Ultra, attuale super top della casa cinese. Ed in termini di cifre, si parla di una base di partenza di almeno 780€ al cambio (5.999 yuan), ma è probabile possa costare circa 800-900€ (sempre al cambio). Forse anche per questo, i rumors ne parlano come di uno smartphone solo per la Cina e di cui non è prevista una variante Global.

A bit more information about Mi Mix 4, aka. #odin:



A Xiaomiui classic.



– The device is almost ready to launch, as the stability tests are on full speed. It is expected to launch August.

– The device will be marketed in China only. There is currently no work on a Global version. — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) June 30, 2021

