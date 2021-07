Addio Xiaomi Mi A2: arriva l’ultimo aggiornamento per l’Android One

Fin dal suo debutto il secondo capitolo di Android One in salsa Xiaomi ha riscosso un notevole successo, grazie al suo hardware equilibrato e ad un prezzo invidiabile (specialmente quando disponibile in offerta). Però tutte le cose, belle o brutte che siano, devono necessariamente arrivare al capolinea e così è anche per gli smartphone: Xiaomi Mi A2 sta ricevendo in queste ore il suo ultimo aggiornamento, che porta il software alla versione 11.0.28.0.

Xiaomi Mi A2 riceve il suo ultimo aggiornamento software

Per quanto riguarda il changelog dell'aggiornamento alla versione software 11.0.28.0 per Xiaomi Mi A2, non sono presenti grandi novità. Si tratta di un update di rito, con miglioramenti per stabilità e prestazioni; si segnala la presenza delle patch di sicurezza di luglio 2021. Ricordiamo che gli smartphone Android One beneficiano di almeno 3 anni di aggiornamenti e 2 major update. Insomma, tirando le somme lo storico Mi A2 ha raggiunto ormai il termine del suo ciclo vitale, dato che sono passati esattamente tre anni dal suo debutto.

Anche se Xiaomi non si è sbilanciata in tanti hanno fatto i conti: gli appassionati di Xiaomi Mi A2 salutano il loro smartphone preferito all'interno del post della Mi Community consapevoli che questa (molto probabilmente) è l'ultima volta che sentiremo parlare di un aggiornamento per il dispositivo. Purtroppo Mi A2 ha terminato la sua vita con Android 10, anche se vedendo i problemi con il successore Mi A3… forse è stato meglio così!

Prima di lasciarvi, ricordiamo che Xiaomi non ha in programma un possibile Mi A4 e che non ci sarà un altro smartphone con Android One.

