Xiaomi Mi 9 Lite si aggiorna alla MIUI 12.5 Stabile | Download

Prosegue costante la roadmap che inizia a portare l'aggiornamento alla MIUI 12.5, oggi in fase di rilascio su Xiaomi Mi CC9 aka Mi 9 Lite. Ricordiamo che la serie Mi CC9 non è mai arrivata ufficialmente in occidente, salvo essere riportata sotto altre forme diverse fra loro. Xiaomi Mi CC9 è così diventato Mi 9 Lite, mentre Mi CC9 è Mi A3 e Mi CC9 Pro è Mi Note 10. Al contrario, Mi CC9 Meitu Edition non è uscito fuori dalla madre patria.

Aggiornamento 23/05: dopo la release cinese, anche quella Global porta la MIUI 12.5 su Xiaomi Mi 9 Lite. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

La MIUI 12.5 parte con l'aggiornamento su Xiaomi Mi 9 Lite (Mi CC9)

Ma al di là di questo, ecco che Xiaomi Mi CC9 entra a far parte del gruppo di modelli aggiornati per primi alla MIUI 12.5. E lo fa prima del dovuto, dato che inizialmente questo modello farebbe ufficialmente parte della seconda fase di roll-out. In fase di presentazione, infatti, l'azienda aveva specificato quali modelli saranno aggiornati e il relativo ordine temporale. Fatto sta che, come tutti gli altri modelli già aggiornati in precedenza, anche nel caso di Mi CC9 si tratta della MIUI 12.5 China Stable Beta. Siamo di fronte ad una release non ancora del tutto definitiva, oltre che destinata al pubblico asiatico. Ma ricordiamo anche che, come per le altre build, anche questa può essere installata su Xiaomi Mi CC9 e Mi 9 Lite, in attesa della release Global/EEA per gli utenti occidentali.

Arriva la ROM Global | Aggiornamento 23/07

C'è voluto un po' di tempo, ma finalmente anche la release della MIUI 12.5 Global sta arrivando sulle unità occidentali di Xiaomi Mi 9 Lite. Si tratta della build V12.5.2.0.RFCMIXM, nell'attesa della variante europea per il nostro continente.

MIUI 12.5 Changelog

Sistema Novità – La risposta ai gesti è ora istantanea Novità – Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Novità – Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. MIUI diventa più leggera, veloce e durevole. MIUI stabile basata su Android 11. Aggiornate le patch di sicurezza Android a giugno 2021. Migliorata la sicurezza di sistema.

Note Novità – Componi mappe mentali con strutture complesse. Novità – Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Novità – Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Novità – Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Novità – Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. Novità – I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Note completamente nuove.



