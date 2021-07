Un nuovo Xiaomi certificato dall’FCC: Mi 11T, sei tu?

Un nuovo smartphone Xiaomi è stato certificato con il nome in codice Vili e secondo un noto leaker potrebbe trattarsi del prossimo Mi 11T: sarà davvero così? Andiamo a scoprire i primissimi dettagli di questo modello inedito!

Xiaomi Vili è il nuovo smartphone certificato: che si tratti di Mi 11T?

Xiaomi 2107113SG model (codename #vili) certified on FCC. Maybe Mi 11T? I don't know. For 99% Snapdragon 888. pic.twitter.com/jzwOcNoAtp — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 21, 2021

Come anticipato in apertura, il dispositivo arriva con il nome in codice Xiaomi Vili; lo smartphone ha ricevuto la certificazione FCC con la sigla 2107113SG, da tenere a mente in caso di ulteriori documenti oppure per eventuali benchmark. Al momento si sa poco o nulla di questo dispositivo, anche se il leaker Kacper Skrzypek riporta che avrà quasi sicuramente lo Snapdragon 888 a bordo. Lo stesso insider non conosce l'identità del device ma azzarda un'ipotesi: che si tratti del futuro Xiaomi Mi 11T?

Non è da escludere anche se per ora i dettagli sono davvero pochi. Lo stesso modello è stato avvistato qualche tempo fa, stavolta con un display AMOLED Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate avanzato, presumibilmente a 120 Hz.

Per ora l'identità dello smartphone resta in dubbio: non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Intanto, se volete qualche dettaglio sulla serie top T, vi lasciamo con le recensioni di Mi 10T e Mi 10T Pro, insieme all'articolo di lancio dei due, insieme al minore Mi 10T Lite.

