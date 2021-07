Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Ultra: novità per i problemi di surriscaldamento

Dopo i problemi al display di Redmi Note 10 Pro si torna a parlare di Xiaomi e di segnalazioni da parte degli utenti. Questa volta i Mi Fan cinesi stanno riscontrando dei problemi di temperatura con Xiaomi Mi 11: il surriscaldamento sarebbe così elevato da creare addirittura danni interni ai dispositivi colpiti dal difetto.

Aggiornamento 19/07: Xiaomi ha rilasciato un nuovo aggiornamento con il fix che risolve il problema di surriscaldamento. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Problemi di temperatura per Xiaomi Mi 11: arrivano segnalazioni di surriscaldamento eccessivo

Stando a quanto riportati dagli stessi media cinesi, buona parte delle segnalazioni arrivano addirittura dai commenti presenti all'interno del profilo Weibo di Lei Jun, CEO e fondatore della compagnia (molto attivo sui social). Vari appassionati si sono lamentati dei problemi di temperatura con Xiaomi Mi 11 e in poco tempo le segnalazioni sono aumentate. Si tratta comunque di casi isolati, anche se fanno riflettere parecchio vista l'entità del danno. Stando a quanto riportato, il surriscaldamento degli Xiaomi Mi 11 colpiti farebbe alzare la temperatura tanto da creare danni hardware. Precisamente si riporta di schede madri bruciate e quindi di dispositivi ormai inutilizzabili.

Tirando le somme, sembra che si tratti di un difetto inerente al sistema di dissipazione del calore. Comunque, al momento non è stata rilasciata una comunicazione ufficiale da parte di Xiaomi e i Mi Fan sono in attesa si risposte. Non appena ne sapremo di più o arriveranno novità ufficiali provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.

Ovviamente, come specificato all'interno dell'articolo, sottolineiamo ancora una volta che si tratta di problemi relativi ad unità cinesi e che per il momento non sono arrivate segnalazioni dalle nostre latitudini.

Xiaomi rilascia il fix per i problemi di surriscaldamento di Mi 11 | Aggiornamento 30/06

Negli scorsi mesi abbiamo parlato dei problemi di surriscaldamento di Xiaomi Mi 11: mentre i modelli Global non sembrano avere grosse difficoltà (con un aumento delle temperature solo alle prese con i giochi più pesanti), in Cina la situazione è ben diversa. Vari utenti asiatici hanno segnalato problemi anche gravi, con conseguenze non proprio entusiasmanti per la salute del flagship.

Comunque, dopo un'attesa parecchio sentita, ecco che Xiaomi ha rilasciato finalmente un fix: l'aggiornamento alla MIUI 12.5.9.0RKBCNXM China Stabile ottimizza il sistema di raffreddamento di Xiaomi Mi 11, risolvendo il problema delle temperature eccessive. Oltre a questa novità arrivano anche altri miglioramenti per l'esperienza utente.

Fix anche per Mi 11 Ultra | Aggiornamento 19/07

Dopo il modello standard, anche i possessori di Xiaomi Mi 11 Ultra stanno vedendo via via risolti i problemi di surriscaldamento. Come segnalano in Cina, con l'ultimo aggiornamento alla MIUI 12.5 Beta in versione 21.6.14 si sono notati dei cali di temperatura. Chi ha potuto testare l'ultimo firmware parla di un abbassamento fino a 5° C, ideale per mantenere un calore interno che non danneggi l'esperienza di utilizzo.

