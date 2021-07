Xiaomi Mi 11 Lite costa poco, ma quanto è resistente?

Uno degli smartphone di ultima generazione Xiaomi più apprezzata dai consumatori si è dimostrato essere Xiaomi Mi 11 Lite. Specialmente nella sua variante più low-cost in 4G, che per meno di 300€ offre schermo AMOLED a 90 Hz, speaker stereo, Snapdragon 732G, 4.250 mAh a 33W e 64+8+5 MP con grandangolare e telemacro. Ma uno dei suoi aspetti più di forza è il comparto estetico, sfoggiando una scocca spessa solo 6,8 mm e con un peso di 157 g. Al giorno d'oggi non è più così facile trovare smartphone così poco spessi e leggeri, un traguardo che è stato raggiunto grazie all'utilizzo di materiali “speciali”.

Uno youtuber testa la resistenza di Xiaomi Mi 11 Lite: ecco i risultati

Il vantaggio di avere uno smartphone come Xiaomi Mi 11 Lite è senz'altro quello di avere un prodotto ergonomico (per quanto non sia estremamente compatto). L'altra faccia della medaglia, però, è che uno smartphone così sottile e tutto sommato economico potrebbe rischiare di avere un grado di resistenza non elevato. Ma anziché affidarci alle supposizioni, vediamo il risultato dei test condotti dallo youtuber Gupta Information.

Partiamo col dire che Xiaomi Mi 11 Lite è certificato IP53, pertanto protetto da polvere e schizzi di piccola entità. Tecnicamente, quindi, non è ufficialmente protetto da immersioni in acqua: ma cosa succede a farlo comunque? Nei test di Gupta lo vediamo immerso per 5 minuti uscendone illeso, dimostrando una certa tolleranza alla pressione subacquea, per quanto a poca profondità.

Per avere uno smartphone così leggero, Xiaomi ha adottato materiali più economici. E lo si nota dall'utilizzo di un frame in plastica, visto come si scalfisce quando viene posto a sollecitazione. Per quanto riguarda il davanti, il vetro Gorilla Glass 5 offre una resistenza nella media con la pressoché totalità degli smartphone. Ben discorso è il discorso per il retro, che essendo in plastica si dimostra abbastanza facile da graffiare.

L'ultimo test per capire la resistenza di Xiaomi Mi 11 Lite è il sempre famigerato bend test. Per chi non lo conoscesse, consiste nel cercare di piegare il più possibile la scocca per capire se sia soggetta a flessioni se non addirittura a rotture. Un test potenzialmente critico, visto quanto è sottile Mi 11 Lite, ma il risultato è quasi sorprendente: lo smartphone si flette, ma non si spezza in alcun modo. Almeno per questo modello, Xiaomi ha risolto uno dei problemi che affliggeva i suoi modelli passati, spesso vittima del bend test.

