Xiaomi Mi 11 Lite 5G potrebbe sparire dal mercato

Solo alcune ore fa abbiamo parlato delle difficoltà di produzione dello Snapdragon 780G e quelle che potrebbero essere le conseguenze per eventuali futuri smartphone. Tuttavia è bene prendere in considerazione il povero modello equipaggiato con questa soluzione: che fine farà lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G?

Niente più Xiaomi Mi 11 Lite 5G? Ecco cosa potrebbe accadere

Come abbiamo ricordato in precedenza, Xiaomi Mi 11 Lite 5G è stato il primo e unico smartphone dotato del chipset Snapdragon 780G di Qualcomm. Si è trattato di un dispositivo piacevole, in grado di regalare non poche soddisfazioni (qui trovate la nostra recensione). Tuttavia il responsabile della casa cinese Wang Teng Thomas ha confermato le difficoltà produttive per il chip, dovute proprio alla crisi dei semiconduttori che impazza in questo periodo.

Anche se il dirigente non ha fatto esplicita menzione in merito al destino dell'attuale Xiaomi Mi 11 Lite 5G in tanti si sono chiesti quale sarà il futuro di questo smartphone. Ricordiamo che la casa di Lei Jun è stata costretta ad aumentare il prezzo di alcuni modelli in India, proprio a causa della crisi. Comunque, in base ai vari report sembra che allo stato attuale Xiaomi sia stata in grado di garantirsi uno stock cospicuo, in grado di mantenere temporaneamente la produzione di Mi 11 Lite 5G.

Comunque sembra che si tratti di un problema destinato a persistere ancora per un bel po' di tempo e di conseguenza è chiaro che non vedremo altri modelli con Snapdragon 780G; inoltre, nonostante le rassicurazioni di Xiaomi è chiaro che Mi 11 Lite 5G finirà fuori produzione una volta che le scorte saranno terminate (ma ovviamente non possiamo dire quando avverrà).

