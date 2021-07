Xiaomi Mi 11 Lite 5G: fotocamera promossa da DxOMark

Ultimamente DxOMark si è concentrato sulla valutazione dei medio di gamma: dopo OPPO A94 5G e Realme 8 Pro, arriva il turno di Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Una valutazione che in molti attendevano, visto l'apprezzamento ricevuto dal piccolo della famiglia Mi 11 per il suo rapporto qualità/prezzo. Con un prezzo di circa 350€, offre uno schermo OLED a 90 Hz, una scocca sottile e leggera, Snapdragon 780G, speaker stereo ed una 4.250 mAh a 33W. A questo giro, la valutazione di DxOMark si è focalizzata sul suo comparto fotografico, a livello tecnico in linea con la maggior parte degli smartphone mid-range. Ma come si sarà comportato?

DxOMark valuta positivamente la fotocamera di Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Prima di tutto, partiamo con l'elencare le specifiche tecniche della fotocamera di Xiaomi Mi 11 Lite 5G:

Primario 26 mm da da 64 MP f/1.8 con sensore da 1/1.97″, pixel da 0.7 µm, PDAF

f/1.8 con sensore da 1/1.97″, pixel da 0.7 µm, PDAF Grandangolare da 8 MP f/2.2, FoV da 119°, sensore da 1/4.0″, pixel da 1.12 µm

f/2.2, FoV da 119°, sensore da 1/4.0″, pixel da 1.12 µm Macro da 5 MP f/2.4

La configurazione è sostanzialmente la stessa del maggiore Mi 11, seppur con sensori differenti ed un ISP meno performante (Spectra 570 contro lo Spectra 580 dello Snapdragon 888). Come prevedibile, Xiaomi Mi 11 Lite 5G non è assolutamente un camera phone, ma si comporta molto bene nel suo segmento di mercato. Con 111 punti, si posiziona a pari merito con esponenti di spessore quali Google Pixel 4a, OnePlus 8T e subito sotto modelli quali Samsung Galaxy Note 20, OPPO Reno 5 Pro+ e Huawei P40.

La sua fotocamera principale offre un'esposizione accurata (ma incostante), un rumore ben controllato ed un piacevole tono della pelle. L'autofocus è invece da migliorare, così come il bilanciamento del bianco all'aperto e il livello di dettaglio fine. Da migliorare sono anche esposizione ed artefatti HDR con il sensore grandangolare e la tendenza a sottoesporre in notturna quando si usa il flash LED. Pur non avendo un teleobiettivo, lo zoom si comporta abbastanza bene, così come Redmi Note 10 Pro.

Parlando di cattura dei video, Xiaomi Mi 11 Lite 5G ottiene 101 punti grazie ad un buon livello di dettagli, esposizione spesso accurata e stabilizzazione EIS efficace. Al contempo, il rumore è spesso visibile, specialmente quando c'è poca luce e nei soggetti in movimento.

Ecco la top 10 (invariata) dei miglior camera phone per DxOMark:

143 – Xiaomi Mi 11 Ultra 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 136 – Huawei Mate 40 Pro 133 – Xiaomi Mi 10 Ultra 132 – Huawei P40 Pro 131 – OPPO Find X3 Pro, vivo X50 Pro+ 130 – iPhone 12 Pro Max 128 – Xiaomi Mi 10 Pro, iPhone 12 Pro, vivo X60 Pro+ 126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 125 – Honor 30 Pro+ 124 – iPhone 11 Pro Max, OnePlus 9 Pro

