Xiaomi aggiorna Game Turbo con nuovi effetti visivi

Con il lancio dell'ex flagship Mi 9 assistemmo al debutto della modalità Game Turbo (detto anche Turbo Videogiochi) all'interno della MIUI di Xiaomi. Quello fu uno dei primi step per la costruzione di una MIUI che supporti sempre di più il mondo del gaming. Anche perché ricordiamo che la stessa Xiaomi ha dalla sua Black Shark, un sub-brand interamente dedicato alla categoria dei gaming phone. Negli anni abbiamo visto come la suite di strumenti per il gaming sia stata affinata, come con questo ultimo aggiornamento che mira ad introdurre nuovi effetti visivi.

La modalità Game Turbo di Xiaomi riceve un aggiornamento per gli effetti grafici

Le potenzialità offerte dalla modalità Game Turbo di Xiaomi sono notevoli: per esempio, avete visto come sbloccare i settaggi avanzati della GPU? All'interno dei settaggi disponibili ci sono anche ottimizzazioni relative a connessione Wi-Fi, aumento della sensibilità del touch screen, migliorie audio, notifiche meno invasive ed altro ancora. In questo caso, l'aggiornamento si sposta su un aspetto puramente estetico, introducendo delle animazioni cromatiche per quegli smartphone con tasti laterali. All'interno del nuovo meno “Color Animations” è possibile scegliere fra una palette che spazio dal rosso al blu passando per il verde. In questo modo, smartphone come Black Shark 4 possono visualizzare queste animazioni alla pressione dei trigger sul frame laterale.

Come tutte le novità software che vengono introdotte da Xiaomi, anche questa modifica di Game Turbo passa prima dalle ROM Beta della MIUI. Nello specifico, è stata introdotta con la versione 21.7.5 della MIUI 12.5 Beta e verrà successivamente portata anche sulle ROM stabili per il pubblico.

