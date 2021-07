Xiaomi lancia nuovi prodotti smart home e gaming in Italia

Inizia ad ampliarsi il catalogo di prodotti smart AIoT di Xiaomi nel nostro paese. Infatti, il brand di Lei Jun ha portato in Italia tanti nuovi prodotti pensati per il gaming, lo smart home, l'audio come il Wi-Fi 6 Xiaomi Mi Router AX9000, il monitor Mi 2K Gaming Monitor da 27″, la friggitrice ad aria Mi Smart Air Fryer 3.5L e gli auricolari Redmi Buds 3 Pro.

Xiaomi: scopriamo i nuovi prodotti AIoT per smart home, gaming e audio

Il primo prodotto della lista è lo Xiaomi Mi Router AX9000, un router Wi-Fi 6 Tri-Band molto potente dotato di un chipset Hexa-Core Qualcomm che permette di avere tre frequenze: una da 2.4 GHz e due da 5 GHz per un rete totale fino a 8.354 Mbps, con anche la possibilità di collegare una connessione Ethernet fino a 2.5 Gbps, così da non avere compromessi per la maggior parte dei dispositivi utilizzati in casa, il gaming (soprattutto) e lo smart home.

E da una connessione stabilissima ad un monitor di grande livello per il gaming. Infatti, lo Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor è dotato di un display da 27″ con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) con un'importante frequenza di aggiornamento a 165 Hz per sessioni di gioco alta intensità. Questo monitor inoltre supporta il VESA Display 400 ed il 95% della camma colori DCI-P3.

Dal gaming allo smart home con la prima friggitrice ad aria di Xiaomi, la Mi Smart Air Fryer 3.5L, che unisce la bontà di un prodotto fritto ad uno stile di vita più sano. Sebbene possa sembrare un paradosso, proprio la capacità di friggere senza dover utilizzare olio. Ovviamente, come molti altri prodotti smart, è compatibile con l'app Mi Home da cui attingere più di 100 ricette. Infine, è compatibile con i comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa.

Chiudiamo la carrellata di prodotti con l'approdo degli auricolari TWS Redmi Buds 3 Pro, i primi ANC del brand partner ad approdare qui in Italia. Grazie al Bluetooth 5.2, sarà possibile collegarli a due dispositivi contemporaneamente senza quindi dover switchare manualmente. Inoltre, è possibile passare dalla cancellazione del rumore alla modalità Trasparenza. Non temerete l'autonomia con un case in grado di spingerle fino a 28 ore di ascolto. Ovviamente, noi le conosciamo già in quanto le abbiamo viste Global già da qualche tempo.

I nuovi prodotti Xiaomi saranno disponibili da settembre 2021 ai seguenti prezzi: Mi Router AX9000 a 299.9€, Mi 2K Gaming Monitor 27″ a 499.9€, Mi Smart Fryer 3.5L a 99.9€ e Redmi Buds 3 Pro a 69.9€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu