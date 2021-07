vivo X70: display con alto refresh rate e chipset rinnovato

Mentre è ancora fresca di lancio l'attuale gamma X60 si comincia già a parlare del futuro della famiglia. Facciamo il punto della situazione e diamo uno sguardo alle prime indiscrezioni dedicate a vivo X70 Pro+ tra dettagli su design, specifiche, prezzo e disponibilità in patria e nel resto del globo.

Aggiornamento 07/07: un nuovo leak ci svela novità interessanti sul display e sull'hardware di vivo X70 standard. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nelle sezioni “Design e display” e “Hardware”.

vivo X70, X70 Pro e X70 Pro+: tutto quello che sappiamo fino a questo momento

Design e display

Al momento è ancora tutto molto nebuloso per quanto riguarda il design e il display di vivo X70 Pro+. Basandoci sull'attuale modello top è lecito immaginare la presenza di un pannello AMOLED (E4, come i trend più recenti) curvo con sensore ID sotto di esso, magari ancora una volta una soluzione da 6.56″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz e punch-hole centrale.

Una soluzione molto simile pare essere presente poi anche nella versione base di X70, dove secondo Digital Chat Station, troveremo un pannello Full HD+ proprio con refresh rate a 120 Hz e con una selfie camera chiusa in un punch-hole.

Per quanto riguarda il retro non vi sono certezza ma è probabile che troveremo di nuovo un modulo fotografico con layout rettangolare, posizionato nell'angolo in alto a sinistra e con orientamento verticale.

Hardware e fotocamera

Le vere indiscrezioni trapelate sui social cinesi riguardano principalmente il comparto tecnico del futuro vivo X70 Pro+. Su Weibo si vocifera della presenza dello Snapdragon 888, similmente al modello X60 Pro+. Ricordiamo che X60 e X60 Pro hanno debuttato in versione cinese con Exynos 1080 e Global con Snapdragon 870. E proprio Exynos 1080 potrebbe essere ancora presente nel modello base di vivo X70, come riporta il leak di Digital Chat Station, visto che si parla di un rinnovo del SoC, ma probabilmente overclockato.

Una delle novità dovrebbe riguardare la batteria, con un'unità più capiente (da 4.500 mAh) ed una ricarica rapida da 66W. Per amor di precisione, vi ricordiamo che il modello X60 Pro+ è dotato di un'unità da 4.200 mAh con ricarica da 55W (33W per X60 e X60 Pro). Tra le migliorie dovremmo trovare anche una configurazione Dual Speaker.

Si vocifera di novità anche per il comparto fotografico, questa volta con un sensore da 1/1.28″ (contro il modulo da 50 MP 1/1.31″ di X60 Pro+). Ovviamente è impossibile non aspettarsi il ritorno della collaborazione con Zeiss e – soprattutto – dell'iconica Gimbal Camera, simbolo indiscusso della serie (in grado di regalare non poche soddisfazioni). Per vivo X70 invece, il sensore principale è sicuramente più piccolo, essendo da 1/1.51″ a 5 assi.

vivo X70 Pro+ – Prezzo e data d'uscita

Nel momento in cui scriviamo mancano ancora dettagli in merito al prezzo della serie vivo X70. Tuttavia, i leak ci fanno sapere che gli smartphone saranno presentati per la prima volta nel corso del mese di settembre.

